Викторина в честь столетия Солженицына

В этом году отмечается столетие со дня рождения писателя, лауреата Нобелевской премии, автора книг «Архипелаг ГУЛАГ», «Матренин двор», «Один день Ивана Денисовича», выдающегося мыслителя Александра Солженицына. К юбилейной дате Национальная библиотека Коми провела на своем сайте викторину по его биографии и творчеству.

Вопросы викторины «Александр Солженицын: великое имя в литературе» о жизни, творческом пути и произведениях писателя размещались поэтапно, с периодичностью один раз в две недели по понедельникам. На этой неделе подвели итоги викторины. Всего за время конкурса было получено полсотни ответов. Победителями разных этапов стали Вероника Корепанова, Ирина Конова, Светлана Тарабукина, Татьяна Шабловская, Лариса Стефанова, Вера Потапова и Юрий Кораблев. Все победители получили призы – книги.

Артур АРТЕЕВ

Фото rostovgazeta.ru