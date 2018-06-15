Закон в помощь охотникам

На сессии Госсовета Коми, которая состоится 26 июня, в числе прочего парламентариям предстоит принять региональный закон «Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов».

В преддверии заседания законопроект был рассмотрен в комитете по природным ресурсам, природопользованию и экологии. Документ регулирует правовые отношения в области охоты на территории Республики Коми, а также устанавливает порядок распределения разрешений на добычу охотничьих ресурсов между физическими лицами, осуществляющими охоту в общедоступных охотничьих угодьях.

Как отметил по итогам рабочего совещания председатель профильного комитета Василий Смалий, новый порядок распределения разрешений на добычу охотничьих ресурсов необходим для закрепления приоритетного права за охотниками, специализирующимися в том числе на добыче волков.

– Если раньше бюджет предусматривал средства на выплату премии за добычу волка, то сегодня такие премии не выплачиваются. Новый порядок получения разрешения на охоту позволит простимулировать деятельность по регулированию численности волков и участие охотников в мероприятиях по учету численности животных, – отметил Василий Смалий.

По словам министра природных ресурсов и охраны окружающей среды РК Романа Полшведкина, в республике порядка 48 тысяч охотников. При этом за получением разрешения на добычу лимитированных видов животных обращаются лишь около 1500 человек. Охотников, специализирующихся на добыче волка, в Коми всего 50-70, а участников зимних учетных маршрутов – 150-170 человек.

Кроме того, на совещании обсуждались тонкости распределения разрешений между охотпользователями и вопросы выдачи разрешения на добычу охотничьих ресурсов на особо охраняемых природных территориях республиканского значения.

Лина ПЕРОВА

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