В Коми появился региональный оператор по обращению с ТКО

Определен победитель конкурсного отбора на получение статуса регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами. Как сообщает пресс-служба министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов региона, победу в конкурсе одержало ООО «Ухтажилфонд».

Теперь, получив статус регионального оператора, эта компания примет на себя обязанности по координации всего процесса по обращению с ТКО на территории республики: транспортирование, обработку, утилизацию, обезвреживание и захоронение. По словам зампреда правительства – министра энергетики, ЖКХ и тарифов региона Константина Лазарева, передача функции по обращению с твердыми коммунальными отходами в одни руки позволит значительно оптимизировать эту сферу, так как оператор будет применять комплексный подход в масштабах республики.

Для решения этой задачи в Коми к 2021 году планируется построить четыре объекта по обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению отходов. Объекты будут располагаться на территории Сыктывкара, Сосногорска, Печоры и Воркуты. Кроме того, в Эжвинском районе Сыктывкара и в Сосногорске планируется строительство мусороперерабатывающих заводов. Таким образом, предполагается, что к 2021 году 90 процентов коммунальных отходов будут не утилизироваться, а перерабатываться.

Лина ПЕРОВА

Фото delabuga.ru