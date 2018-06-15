В СГУ открыты новые специальности

С 20 июня начнется приемная кампания в Сыктывкарском госуниверситете имени Питирима Сорокина. В этом году в опорном вузе республики открыты новые профили и направления подготовки.

Получить образование в СГУ можно по программам среднего профессионального образования, бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры. Для абитуриентов, желающих получить среднее профессиональное образование, открывается набор на три совершенно новые программы: «Сетевое и системное администрирование», «Информационные системы и программирование» и «Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем». Эти программы входят в топ-50 наиболее востребованных и перспективных профессий и специальностей, обучение по которым ведется в соответствии с лучшими зарубежными стандартами и передовыми технологиями. Прием на 70 бюджетных мест по программам среднего профобразования проводится по конкурсу аттестатов до 15 августа.

Для поступающих на бакалавриат открыты новые программы: «Прикладная математика и информатика: вычислительная математика и информационные технологии», «Химия: химия окружающей среды, химическая экспертиза и экологическая безопасность», «Экология и природопользование: экологическая безопасность», «Биология: биологические системы и биотехнологии», «Прикладная информатика: прикладная информатика в экономике», «Информационная безопасность: техническая защита информации», «Техносферная безопасность: защита в чрезвычайных ситуациях», «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки): химия и биология».

Совершенно новое направление подготовки «Публичная политика и социальные науки» открыто на базе института гуманитарных наук. А в институте педагогики и психологии абитуриентам предлагают новую специальность «Педагогическое образование: дополнительное образование детей».

Всего на программы бакалавриата и специалитета по очной и заочной формам обучения вузу выделено 958 бюджетных мест. Больше всего бюджетных мест – 140 – предусмотрено по направлению «Педагогическое образование». Бесплатно обучаться по специальности «Лечебное дело» смогут 75 человек. На «Прикладную информатику» выделено 32 бюджетных места, на «Радиофизику» – 26. По 25 мест соответственно предоставлено на направления «Физика», «Химия», «Биология», «Филология».

Также с этого года открыто 13 новых магистерских программ: «Математическое и компьютерное моделирование», «Компьютерная радиофизика», «Химия биологических систем», «Экологическая безопасность и управление природопользованием в Арктическом регионе», «Функционирование биологических систем», «Информационные технологии в государственном и муниципальном управлении», «Электронное образование», «Физкультурно-оздоровительная и спортивная работа», «Методическое обеспечение образовательного процесса», «Педагогика одаренности», «Инклюзивное образование», «Социокультурное проектирование», «Управление документацией в организации».

На программы магистратуры выделено 406 бюджетных мест, 202 из них – по очной форме обучения. Больше всего бюджетных мест – 30 – предусмотрено на «Электронное образование». На «Экологическую безопасность и управление природопользованием в Арктическом регионе» – 22 места, а на «Педагогику одаренности» – 21 место.

Галина ГАЕВА

Фото syktsu.ru