Дан старт очередной избирательной кампании

Избирательная комиссия Республики Коми официально назначила дополнительные выборы депутатов Госсовета РК VI созыва на единый день голосования 9 сентября 2018 года.

Напомним, выборы пройдут по пяти одномандатным избирательным округам: Академическому №2, Северному №5, Печорскому №8, Приполярному №9, Ираельскому №10.

Избирательный процесс под руководством РИК будут обеспечивать восемь территориальных избирательных комиссий и 199 участковых комиссий. На пять ТИКов возложены полномочия пяти окружных избирательных комиссий. В частности, по Академическому избирательному округу №2 – на Территориальную избирательную комиссию Сыктывкара, по Северному округу №5 – на ТИК Воркуты, по Печорскому округу №8 – на ТИК Печоры, по Приполярному округу №9 – на ТИК Усинска, по Ираельскому округу №10 – на ТИК Сосногорска.

Активным избирательным правом обладают более трети избирателей в Республике Коми: примерно 34 процента от зарегистрированных на 1 января 2018 года избирателей включены в списки на основании регистрации по месту жительства. Вместе с тем голосовать на выборах имеет право гражданин Российской Федерации, зарегистрированный по месту пребывания на территории соответствующего округа, при условии, что его место жительства расположено на территории Коми.

Определены сроки всех этапов нынешней избирательной кампании. С 20 июня по 25 июля – период выдвижения кандидатов, с 11 августа по 7 сентября – предвыборная агитация, с 25 июля по 8 сентября – выдача открепительных удостоверений, с 19 августа по 8 сентября – досрочное голосование отдельных групп избирателей, находящихся в значительном удалении от помещения для голосования местах, транспортное сообщение с которыми отсутствует или затруднено. С 29 августа по 9 сентября избиратели могут уточнить сведения о себе в списках избирателей, а с 30 августа до 14 часов 9 сентября – подать заявление о голосовании вне помещения для голосования.

Лина ПЕРОВА