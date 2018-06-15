Спортивная семья нефтяников

В Усинске подведены итоги первой спартакиады «РН – Северная нефть», дочернего общества НК «Роснефть».

Результаты соревнований подтвердили, что нефтяники Севера могут добывать не только «черное», но и спортивное золото: лучшими в общекомандном зачете стали представители блока «Добыча» (управления добычи нефти и газа).

Программа спартакиады включала десять видов спорта: мини-футбол, волейбол, баскетбол, настольный теннис, шахматы, гиревой спорт, перетягивание каната и легкую атлетику (забеги в личном и командном зачетах среди женщин и мужчин).

В соревнованиях приняли участие пять сборных: «Подготовка нефти и газа» (УПНГ), «Аппарат управления» (АУП), «Транзит», «Энергия» и «Управление добычи нефти и газа» (УДНГ).

Уже на старте основная борьба за призовые места развернулась среди команд УДНГ, АУП и «Энергия». Впрочем, «Транзит» и УПНГ оказались крепким орешком, составили соперникам достойную конкуренцию и не уступили без борьбы ни одной игры.

Интрига, кому же удастся войти в призовую тройку, сохранялась до последнего. Решающим могло стать каждое очко, а потому к завершению соревнований борьба обострилась еще больше.

Легкоатлетические забеги и схватки силачей-канатчиков стали мощным финальным аккордом, получились очень зрелищными и эмоциональными. Несмотря на вырывающийся снег и пронизывающий ветер, на стадионе было по-настоящему жарко. Болельщики рьяно поддерживали свои команды, атлеты собирали все силы, чтобы преодолеть дистанцию быстрее других, ну а богатыри буквально врастали в землю, чтобы соперники не смогли перетянуть их на свою сторону.

В итоге легкоатлетам УДНГ удалось показать наилучший командный результат, на втором месте АУП, «Энергия» оказалась третьей.

А вот в перетягивании каната вне конкуренции были силачи УПНГ. Несмотря на равные условия, уже с первых схваток стало ясно, что у соперников «Подготовки» просто нет шансов – настолько мощно, технично и слаженно выступала команда. Канат стал второй дисциплиной, принесшей УПНГ золото. Серебро досталось «Транзиту», бронза – «Энергии».

На церемонии закрытия спартакиады генеральный директор «РН – Северная нефть» Владимир Шульга поздравил участников с блестящими выступлениями, с праздником спорта, в который превратились соревнования, а также вручил заслуженные награды участникам и призерам.

По итогам всех соревнований в общекомандном зачете третье место заняла «Энергия», на втором «Аппарат управления», на первом – «Управление добычи нефти и газа».

Подводя итог, генеральный директор «РН – Северная нефть» также объявил, что по единодушному решению руководства спартакиада Общества станет традиционной и будет проводиться ежегодно. Лучшим игрокам и командам в будущем представится возможность защищать честь «РН – Северная нефть» на летней спартакиаде НК «Роснефть».

Вопросам развития спорта, популяризации физической культуры и здорового образа жизни, поддержке спортивного движения среди сотрудников в «РН – Северная нефть» придается особое значение.

Большая часть коллектива предприятия дружна со спортом, многие присоединились к движению ГТО.

«РН – Северная нефть» многое делает для создания в Усинске достойных условий для занятий физической культурой, пропагандирует здоровый образ жизни, поддерживает развитие массового спорта и ключевые спортивные учреждения Усинска.

Пресс-служба ООО «РН – Северная нефть»

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