Награды лучшим медикам

Лучших врачей, медсестер, а также руководителей отрасли здравоохранения наградили в канун Дня медицинского работника. Церемония чествования прошла в Коми республиканской филармонии. Медикам вручили дипломы различной степени, в качестве «сладкого» им был показан праздничный концерт ансамбля «Асъя кыа».

– Сегодня после церемонии награждения в администрации главы республики один из вас сказал фразу: «Боюсь что-то не успеть». Мы все успеем! С вами вместе можно все преодолеть, все успеть, все сделать, – обратилась к залу первый заместитель председателя правительства Коми Лариса Максимова. Она также отметила, что сегодня в республике собралась сильная команда профессионалов, и пожелала медработникам жизненных сил, мира и новых успехов.

Министр здравоохранения РК Дмитрий Березин окрылил присутствовавших результатами работы отрасли. За 2017 год по некоторым показателям улучшилось здоровье населения, впервые продолжительность жизни в республике достигла исторического максимума в 71 год, прибавив 4,5 года за десять последних лет.

В последние годы устроители конкурса отказались от присуждения Гран-при и награждают лучших в номинациях. Победители конкурса «Лучший врач – 2017» были определены в 20 номинациях, лучшие специалисты со средним медицинским образованием выбраны в семи номинациях. Врачи получат по 50 тысяч рублей, медсестры и фельдшеры – по 20 тысяч.

О каждом были сказаны хорошие слова – как с профессиональной точки зрения, так и просто с человеческой. Выяснилось, что каждый второй награжденный увлекается рыбалкой, и почти все поголовно – спортом.

Чем только не увлечены люди в белых халатах. Например, лучший врач-хирург, заведующая торакальным хирургическим отделением Коми республиканской детской клинической больницы Татьяна Шунина изучает турецкий и казахский языки. А мама троих детей Татьяна Правдина – старшая медсестра отделения анестезиологии кардиологического диспансера, ставшая победителем в своей номинации, работая в отрасли уже 25 лет, успевает и в семейных делах, и в хобби. Она увлекается бисероплетением и даже выставляет свои работы. Помимо того, в составе сборной команды Республики Коми она стала серебряным призером чемпионата мира по хип-хопу, который проходил в Амстердаме. За нее и дочь, также танцующую, но только в молодежном составе команды, безусловно, весьма рад глава семейства – врач сердечно-сосудистой хирургии кардиодиспансера Сергей Хинталь.

Врачи неустанно поднимают профессиональную планку. Лучший нарколог 2017 года Андрей Никитин, например, продумал систему тестирования подростков. И еще – врачи, особенно старой закалки, очень преданны своей профессии. Эмилия Тюкина, победившая в номинации «Лучший оториноларинголог», отдала профессии 56 лет. Помимо основной работы в РДКБ она успевает также вести прием в детской поликлинике.

Своих коллег и воспитанниц от души также поздравила президент ассоциации медицинских работников со средним образованием Надежда Пипунырова. Ее выход на сцену зал встретил аплодисментами: Надежда Васильевна не только воспитала сотни медсестер, она незаменимый помощник во многих организационных вопросах как Коми республиканской клинической больницы, так и отрасли в целом.

Марина ЩЕРБИНИНА

Фото Дмитрия НАПАЛКОВА