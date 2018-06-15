Лето – время сказок и гастролей

Театральный ансамбль из Коми снимется в передаче «Играй, гармонь!»

В конце мая Национальный музыкально-драматический театр Коми завершил 26-й театральный сезон. Но летом показы спектаклей продолжаются. Так, в июне труппа активно выезжает со спектаклями и концертами по республике. В гастрольном графике Серегово, Корткерос, Часово, Пажга, Первомайский и другие поселения. 16 июня театральный ансамбль «Парма» участвует в съемках телепередачи «Играй, гармонь!» в Корткеросе.

Помимо этого, июнь в театре – это традиционное время детских спектаклей. Сказки показывают как на стационарной сцене, так и на выездах – в садиках и домах культуры в районах.

Продолжается работа и в цехах театра. Художники рисуют эскизы к новым спектаклям, премьеры которых намечены на осень, в портновском цехе шьют костюмы к ним, декораторы занимаются изготовлением новых декораций и бутафории.

Напомним, что в прошедшем сезоне национальный театр поставил пять спектаклей в разных жанрах: мюзикл, драму, комедию, сказку и мелодраму. Также в прошедшем сезоне труппа театра пополнилась новыми профессиональными актерами – выпускниками института имени Бориса Щукина. К Новому году молодой актер Семен Горчаков, который сейчас заочно учится на режиссера в Щукинском институте в Москве, поставил сказку на коми языке «Дед Мороз и Черный принц».

– Пять новых спектаклей за сезон – это немало для небольшой труппы, – сообщили «Республике» в театре. – Но мы держим марку. За сезон много гастролировали по республике, выезжали в Киров и Ижевск, а Алена Сметанина выступила с моноспектаклем на фестивале в Албании.

Сейчас в театре идет работа сразу над двумя новыми спектаклями: драматической постановкой к 130-летию коми драматурга и поэта Виктора Савина по мотивам его произведений и биографии, а также над мюзиклом по мотивам сказа Николая Лескова «Левша». Премьеры состоятся в октябре.

Артур АРТЕЕВ