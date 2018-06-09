Российские фильмы бьют рекорды по просмотрам

Россияне стали чаще смотреть отечественные фильмы. По данным Фонда Кино, с начала года зрителями премьер стали 34,8 млн человек, что на 50% больше прошлого года. Эту тенденцию подтверждают и связисты: впервые в мобильном приложении «МегаФон.ТВ» верхние строчки рейтинга заняли не зарубежные блокбастеры, а российские киноленты.



В мае чаще всего на экранах мобильных устройств и телевизоров, подключенных к «МегаФон.ТВ», мелькали кадры из мистического детектива «Гоголь.Вий», нашумевшей драмы «Движение вверх» и ярких премьер весны «Лед», «Тренер» и «Собибор». За просмотром этих и других фильмов в мае зрители приложения вместе могли бы съесть 2,5 млн ведер попкорна.

«Услугами «МегаФон.ТВ» уже пользуются 370 000 жителей Большого Урала. Причинами популярности «мобильного» кино могу назвать разнообразие видео, оперативность появления премьер в приложении и удобство просмотра в любом месте и в любое время. Кроме того, для абонентов тарифных планов линейки «Включайся!» в сервисе раз в месяц предусмотрены бесплатные фильмы, а трафик на услугу не тарифицируется», – говорит директор по продажам на массовом рынке «МегаФона» на Урале Александр Малов.

«Количество пользователей онлайн-кинотеатра «МегаФон.ТВ» с начала года увеличилось на 85%. Пользователь сервиса ежемесячно смотрит порядка 7 полнометражных картин, общий объем трафика у него составляет 6,3 ГБ. Это в два раза выше среднего показателя интернет-трафика на одного уральского абонента», – говорит директор бизнес-направления «Видео» АО «МегаЛабс» Андрей Кушнарев.

текст и фото «МегаФон»