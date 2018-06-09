Уважаемые работники и ветераны средств массовой информации, издательств и полиграфических предприятий республики!

Поздравляю вас со 100-летним юбилеем коми печати!

10 июня 1918 года вышел в свет первый номер газеты «Зырянская жизнь», родоначальницы периодической печати в Коми крае. Начиная с этого момента газеты и журналы республики стали неотъемлемой частью общественно-политической, экономической и культурной жизни нашего региона. Печатная журналистика освещала образование и становление Республики Коми. Уверен, СМИ сыграют свою роль и в подготовке к 100-летнему юбилею республики.

Журналистика всегда привлекала творческих, активных, неравнодушных людей, готовых помогать и менять жизнь вокруг себя к лучшему. Именно поэтому у жителей нашей республики очень велико доверие к городским, районным и республиканским газетам и журналам. Поэтому мы поддерживаем наши печатные издания. В прошлом году впервые за последние 20 лет за счет республиканского бюджета был проведен ремонт в ряде редакций районных газет. Мы сделали более прозрачной систему получения субсидий средствами массовой информации, усовершенствовали систему грантовой поддержки.

В последних числах мая в республике с успехом прошел первый медиафорум региональных СМИ, гостями которого стали федеральные эксперты в сфере массовых коммуникаций. Форум показал, что журналистам республики не просто есть что обсудить, но и есть необходимость консолидировать усилия и вместе решать актуальные вопросы, поэтому принято решение сделать медиафорум ежегодным.

Благодарю всех журналистов, сотрудников редакций республики за ваш труд, высокий профессионализм и самоотдачу. Желаю вам здоровья, благополучия, больше ярких и позитивных материалов и самых преданных читателей!

Сергей Гапликов, Глава Республики Коми