Уважаемые работники и ветераны средств массовой информации, издательств и типографий Республики Коми!

Примите искренние поздравления с Днем коми печати!

Выход первого печатного издания – газеты «Зырянская жизнь» – стал точкой отсчета и днем зарождения коми печати. За 100 лет коми журналистика прошла большой путь, появлялись новые издания, новые имена талантливых и преданных своему делу авторов.

Коми печать вносит существенный вклад в важное дело сохранения национального языка, культуры и традиций. Благодаря труду журналистов Республики Коми жители даже самых отдаленных сел и деревень каждый день получают актуальную и объективную информацию о событиях в республике и за ее пределами, могут прочитать эти новости на родном коми языке.

От лица депутатов Государственного Совета я благодарю всех журналистов, сотрудников редакций и полиграфических предприятий за преданность своему делу, неравнодушие, высокий профессионализм и любовь к родной республике.

От всей души желаю вам творческих успехов, интересных и ярких событий, удачного осуществления задуманных идей и неиссякаемого вдохновения! Благополучия, счастья и здоровья вам и вашим близким!

Надежда Дорофеева, председатель Госсовета Коми