Гости «Ночи в театре» примерили роли Белоснежки и Золушки

Испробовать себя в качестве артиста, поучаствовать в создании спектаклей «Золушка» и «Белоснежка и семь гномов», отыскать фонтанчик с шампанским и блеснуть знаниями об опере, балете и драме предложили гостям пятой театральной ночи в театре драмы имени Виктора Савина. В прохладный вечер 1 июня авторы акции – молодые артисты и режиссеры театра устроили зрелищно-интеллектуальное развлечение для молодежной богемы Сыктывкара.

Как всегда, ночь в театре началась с порога: всем входящим предлагался танцевальный баттл. В круглом зале участники отрывались под песню мушкетеров и хиты из «Бриллиантовой руки».

И хотя спектакли за полтора часа не ставятся, режиссер Евгений Сафронов тем не менее после жеребьевки лихо взялся за дело, пытаясь не уступить своему «конкуренту» – молодому режиссеру Захару Комлеву, которому выпала постановка «Золушки».

Работа над спектаклем о доброй несчастной замухрышке, превратившейся в принцессу, вызвала жаркие споры, артисты никак не могли поделить роли. Захар Комлев предлагал героям изображать Мачеху, советников короля и вредных сестриц Золушки. Тот, кто срывал больше аплодисментов у своих же коллег-конкурентов, и забирал заявленную роль.

Меньше повезло Евгению Сафронову, у которого оказалось восемь претенденток на роль Белоснежки. Лучшей оказалась та, что вернее изобразила отравленную красавицу. С гномами, впрочем, проблем не возникло. Зрителям также довелось побывать за кулисами, познакомиться с работой цехов, попробовать себя в качестве художников по свету и звуку, загримироваться настоящим актерским гримом, примерить костюм какого-нибудь сказочного персонажа.

После пятнадцатиминутных постановок судейская коллегия выбрала лучших в номинациях «Лучший спектакль», «Лучшая женская роль», «Лучшая мужская роль» и «Лучшая работа художника».

Марина ЩЕРБИНИНА

Фото БНК