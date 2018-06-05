Пробы пера из прошлого

Старинные книги в Национальном музее Коми таят еще много загадок

Очередное научное открытие было совершено в стенах Национального музея Коми. Его сотрудники продолжают работу по описанию старопечатных книг из музейного собрания, а старинные переплеты подчас скрывают вековые тайны. Так, в конце позапрошлого года в одной из книг Троице-Стефано-Ульяновского мужского монастыря – напрестольном Евангелии 1677 года – были найдены частные письма семнадцатого века. Эту находку назвали научной сенсацией. В этом году под обложками старых книг исследователей ждали новые находки. Два «Пролога», напечатанных в 1689 и 1792 годах, открыли свои тайны. В первом обнаружили автограф владельца книги, архиепископа Великоустюжского и Тотемского Александра, во втором – дарственные записи купеческой жены из Великого Устюга Марии Кузнецовой.

«Грамотки» из переплета

Большой вклад в изучение книжной коллекции музея вносит кандидат исторических наук, старший научный сотрудник отдела археографии Института славяноведения Российской академии наук, известный московский археограф, источниковед Борис Морозов. Знаток древнерусской книжной культуры, доказавший подлинность известной переписки Ивана Грозного и Андрея Курбского, обнаруживший книгу из реальной библиотеки Ивана Грозного и первую известную книгу, созданную на территории Коми края, он уже более двенадцати лет сотрудничает с Национальным музеем Коми. Родился и живет ученый в Москве, но в последние годы его деятельность тесно связана с нашей республикой. Предки ученого – выходцы из сысольского села Межадор.

Борис Морозов ищет истоки коми книжной культуры, и каждое его выступление на научных форумах можно назвать сенсацией. В прошлом году он рассказал о находке писем наших земляков, живших в семнадцатом веке. Частных писем XVII века, которые называются «грамотками», в стране сохранилось совсем немного. Поэтому сыктывкарская находка – это редчайшее явление для всей культуры России той далекой эпохи. Написанные живым русским разговорным языком на узких полосках бумаги, так называемых «столбцах», они имеют прямое отношение к истории республики. В этом году ученый обнаружил новые тайны старинных переплетов.

Два «Пролога»

В свое время много изданий кирилловского шрифта XVII-XIX веков и книг гражданской печати попало в музей Коми из собрания Троице-Стефано-Ульяновского монастыря. Монастырская библиотека поступила в музей еще в 1920-е годы, но подробного ее исследования в советское время не проводилось. Сейчас в фондах музея 137 книг из монастыря. В их числе и несколько рукописей, самая старая из которых датирована концом пятнадцатого века.

– Часть старопечатных книг поступила в наши фонды в тридцатые-сороковые годы прошлого века, – рассказала директор республиканского нацмузея Ирина Котылева. – У некоторых книг нет качественного описания, стоит неправильная датировка. Нужно все это богатство привести в порядок. И теперь в процессе работы открываются новые даты и имена. Главный хранитель музея Марина Кириченко и Борис Морозов продолжили исследование и совершили новые открытия, история которых уходит в XVII и XVIII века и связана с Великим Устюгом.

Первая книга – это «Пролог» 1689 года из келейной (то есть личной) библиотеки Великоустюжского и Тотемского архиепископа Александра. Об этом свидетельствует одна из рукописных записей на странице книги: «Лета 7200-го (1691/1692) году подписана сия книга четверть года Пролога преосвященнаго Александра архиепископа Великоустюжскаго и Тотемского келейная». Здание архиерейского дома, построенное в 1680-е годы по велению архиепископа, где хранилась его библиотека, и поныне стоит в Великом Устюге. Книга эта интересна тем, что в ее переплете использован рукописный лист с текстами конца XVII века, который был почти незаметен, так как был приклеен к переплетной крышке (как и в случае с Евангелием 1677 года). Реставраторы аккуратно отделили листок от крышки, и Борис Морозов смог ознакомиться с текстом, который уже более трех веков никто не видел.

На этот раз находка не является частным письмом, однако она также представляет историко-культурный интерес, так как записи скорописью в форме «проб пера», возможно, сделаны при переплете рукописи в Великом Устюге или на Московском печатном дворе, где печатался «Пролог».

– Здания Печатного двора XVI-XVII веков дошли до наших дней, в них располагается Историко-архивный институт, где я, кстати, учился, – рассказал Борис Морозов. – Одна из этих «проб пера» указывает на дату – 27 января 1691 года, которые всегда важны для исследователей, очевидно в этот день и начали переплетать книгу. А в ту эпоху это было особым искусством – переплетные крышки изготавливались из досок, покрывались кожей, на которой делалось тиснение орнамента с использованием золотой фольги. Но очевидно, что собственноручно архиепископом Александром были сделаны на чистом наружном переплетном листе его «келейной книги» библиографические заметки – указания на страницы «Пролога» с интересовавшими его текстами. Причем эти тексты являются своеобразными памятниками древнерусской литературы – повестями о «злых женах» и «добрых женах», но автором их указан Иоанн Златоуст.

Как рассказал ученый, владыка был настоятелем Серпуховского Высоцкого монастыря, затем архимандритом в Иосифо-Волоцком монастыре. А с 1685 года четырнадцать лет управлял незадолго до этого созданной Великоустюжской и Тотемской епархией. При нем епархия была расширена (присоединен город Яренск с уездом, где жило много зырян), для чего владыка дважды выезжал в Москву. В столице он мог и пополнять свою библиотеку. Незадолго до своей кончины в мае 1699 года архиепископ написал духовное завещание, в котором содержатся перечень имущества, в том числе книг, входивших в его келейную библиотеку и предназначенных владельцем для передачи в великоустюжский Успенский собор. В этом соборе он и был погребен летом 1699 года.

Книга «Пролог» – это церковно-учительный сборник, который содержит сокращенные жития святых, в том числе русских подвижников, а также поучительных слов Василия Великого, Иоанна Златоуста и прочих. Материалы сборника разбиты по дням и месяцам. Впервые «Пролог» напечатали в 1641 году. У архиепископа Александра было уже седьмое издание «Пролога».

– С каждым новым изданием «Пролога» тексты пополнялись новыми житиями и становились актуальными, – пояснил Борис Морозов. – Архиепископ был выдающимся книголюбом. В своей личной, келейной, библиотеке он хранил тридцать восемь рукописных и двадцать шесть печатных книг. Для того времени это достаточно большая и тщательно подобранная библиотека, о которой к тому же сохранилась исчерпывающая информация. Большинство его рукописных книг дошли до наших дней, а вот печатные в основном затерялись. Книжников, которые любили читать, было много. Но владыку можно назвать выдающимся книголюбом своего времени, который сам описал все свои книги. Александр же был настоящим образцом просвещенного владыки допетровского времени.

Другой «Пролог» хранящийся в фондах Национального музея Коми, – это издание 1792 года. И эта книга также попала в Усть-Сысольский уезд из Великого Устюга. Принадлежал «Пролог» великоустюжскому купцу третьей гильдии Максиму Кузнецову. Его каменный одноэтажный дом с мезонином, построенный еще до 1772 года, – самое старое каменное жилое здание города, сохранившееся до наших дней.

Пролог из этого дома, подписанный женой купца Марией Григорьевной, попал в музей в виде четырех отдельно переплетенных книг. В ходе исследования выяснилось, что эти книги являются частями одного «Пролога». Они должны находиться под одной обложкой, но читать столь массивный фолиант не каждому под силу. Поэтому книгу разделили на четыре части, и чудом можно считать, что все они сохранились в музее.

Мария Григорьевна сделала на полях в каждой из четырех частей дарственную запись, из которой стало известно, что в 1804 году после смерти мужа она передала книги в Мыёлдинскую волость Усть-Сысольского уезда в церковь во имя Предтечи и крестителя Господня Иоанна.

– Ясно, что устюжская купчиха Мария Кузнецова была как-то связана с древним коми селом Мыёлдино, самое простое объяснение этому: она была родом из этого вычегодского села, мимо которого проходили торговые пути, и местные жители могли бывать в Великом Устюге и наоборот – устюжские торговые люди могли проплывать мимо, – пояснил Борис Морозов.

Ученый отметил, что красивая скоропись купеческой вдовы свидетельствует о том, что ей часто приходилось писать. Но научиться такому типу скорописи она могла только в детстве. Это значит, что она и сама могла заниматься торговыми делами еще при жизни мужа.

Эти две новые находки будут презентованы в Великом Устюге. К столетию местного музея Борис Морозов и Марина Кириченко подготовят и выступят с докладом о двух «Прологах».

Тайнопись на анбуре

Уже не первый год Борис Морозов ищет в старинных книгах надписи на стефановском алфавите – анбуре. Он открыл с десяток неизвестных текстов, написанных на этой древней азбуке.

– Для продолжения работы необходимы специальная программа на государственном уровне и сотрудничество ваших специалистов с учеными Москвы и Петербурга, – считает ученый. – Значительная часть всех рукописей XV-XVI веков находится в Москве и Петербурге. В этой концентрации есть минус – малочисленные сотрудники хранилищ просто не могут описать эту массу. Теперь вы понимаете, какие большие возможности для открытий здесь существуют. Известно, что русские книжники иногда использовали анбур для тайнописи. Вероятно, что система тайнописи – транслитерации русского текста на анбуре сложилась на Усть-Выми. Об этом говорят древние рукописи. Например, известны сведения о рукописи первой половины XV века, принадлежавшей епископу Питириму, с русской записью на анбуре, сделанной уже в XVI веке.

Сейчас Борис Морозов и историк математики московский профессор Рэм Симонов продолжают совместно заниматься историей стефановской азбуки, буквы которой, как и кириллические, имели и цифровое значение. Они сделали новое открытие: заметили связь специальных знаков, добавлявшихся к анбуру, для обозначения тысячных чисел, с такими же знаками в новгородской берестяной грамоте конца XIV века – современной времени Стефана Пермского. Затем эти знаки вышли из употребления.

По мнению Бориса Морозова, анбур не попадал под специальный запрет. Алфавит выполнил свою основную задачу – дал возможность принять народу коми новую веру на родном языке. Затем приемники Стефана – представители русского духовенства по мере укрепления влияния Москвы в регионе, очевидно, не стремились поддерживать непонятную им письменность. Но древнепермская письменность сохранялась на протяжении более чем столетия в среде просвещенных коми. Многие ученые отмечали, что в основе анбура лежат родовые зырянские пасы или неизвестное древнее руническое письмо, на котором Волжская Булгария переписывалась с народами Севера. Известный коми ученый-языковед Василий Лыткин полагал, что это письмо построено на основе письма иранских народов, в дальнейшем эту гипотезу развил его финский коллега Гюнтер Стипа.

Артур АРТЕЕВ

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