Голосование по месту нахождения – легко, просто, удобно

18 марта 2018 года состоятся выборы президента Российской Федерации. Избирательная кампания имеет ряд особенностей, одно из которых – голосование по месту нахождения.

На выборах президента страны досрочное голосование в помещениях избирательных комиссий и голосование по открепительному удостоверению не проводятся.

По общему правилу гражданин голосует в помещении для голосования того избирательного участка, в список избирателей которого он включен на основании регистрации по месту жительства, которое определяется по отметке в паспорте.

Но если человек проживает не по адресу своей регистрации по месту жительства или будет находиться в день голосования на выборах президента России за пределами своего места жительства в связи с выездом в командировку, в отпуск, на отдых, в связи с плановой госпитализацией, он имеет право проголосовать по месту нахождения – где бы ни находился в день голосования. Для этого просто необходимо подать личное заявление.

Куда и когда подавать заявление?

Для начала необходимо определить для себя удобное время, место и способ подачи заявления.

С 31 января по 12 марта можно обратиться с заявлением в любую ближайшую к месту нахождения территориальную избирательную комиссию или ближайший многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.

С 25 февраля по 12 марта – с заявлением в любую ближайшую к месту нахождения участковую избирательную комиссию.

Заявление также может быть подано электронным способом через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» www.gosuslugi.ru.

Заявление может быть подано только лично по предъявлении паспорта гражданина Российской Федерации (в период замены паспорта – временного удостоверения личности).

Возможно, по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) человек не может самостоятельно прибыть в территориальную или участковую избирательную комиссию либо в многофункциональный центр для подачи заявления. В таком случае избиратель вправе устно или письменно, в том числе при содействии социального работника или иных лиц, обратиться в территориальную или участковую избирательную комиссию с просьбой, чтобы обеспечили возможность подать заявление. Члены участковой избирательной комиссии до 13 марта посетят человека дома, где он сможет подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения.

Избиратель лично подписывает заявление, после чего ему выдается отрывной талон, в котором указан адрес помещения для голосования того избирательного участка, в список избирателей которого будет включен. Если заявление подано через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», то адрес помещения избирательного участка по месту нахождения будет указан в распечатываемой части заявления.

Куда приходить голосовать и какие документы при себе иметь?

В день голосования на выборах президента России 18 марта 2018 года необходимо прибыть в помещение для голосования по указанному в отрывном талоне (распечатываемой части заявления) адресу с 08.00 до 20.00 по местному времени. При себе необходимо иметь паспорт гражданина страны (в период замены паспорта – временное удостоверение личности), а также (желательно) отрывной талон (распечатываемую часть) заявления о включении в список избирателей по месту нахождения.

Где найти информацию о местах подачи заявления?

Информацию об адресе места нахождения ближайшей территориальной или участковой избирательной комиссии можно получить на официальном сайте Центральной избирательной комиссии Российской Федерации www.cikrf.ru, сайте Избирательной комиссии Республики Коми komi.izbirkom.ru или сайте избирательной комиссии того субъекта, на территории которого находится избиратель.

Информацию об адресе места нахождения ближайшего отделения многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Коми можно получить на сайте Избирательной комиссии Республики Коми komi.izbirkom.ru.

Заявление можно подать только один раз. При подаче нескольких заявлений будет учтено только то, которое подано первым по времени.

Ответы на возникающие вопросы о голосовании на выборах президента России можно получить в избирательных комиссиях, а также воспользовавшись ресурсом «Вопрос – ответ» на сайте Избирательной комиссии Республики Коми http://komi.izbirkom.ru.