Равные права для всех избирателей

В Республике Коми за последние годы проведена большая работа по адаптации условий для голосования избирателей, имеющих инвалидность, повышению уровня доступности помещений для голосования для соответствующей категории граждан. Изысканы возможности максимального перевода помещений для голосования на первые этажи зданий, в случае невозможности этого планируется организация дежурства волонтеров для оказания помощи гражданам с инвалидностью.

100 процентов избирательных участков имеют удобные подъездные и пешеходные пути к помещению для голосования, рост по сравнению с выборами 18 сентября 2016 года составил три процента.

Стоянки личного транспорта возле зданий, в которых располагаются помещения для голосования, оборудованы на 570 избирательных участках, что составляет 90 процентов от общего количества избирательных участков. По сравнению с выборами 18 сентября 2016 года рост составил 47 процентов.

На 385 избирательных участках здания, в которых располагаются помещения для голосования, планируется оборудовать специальными приспособлениями (настилами, поручнями, рельсами, пандусами), это составляет 61 процент от общего количества избирательных участков. Рост по сравнению с выборами 18 сентября 2016 года составил 36 процентов.

18 помещений для голосования будут максимально приспособлены для голосования инвалидов-колясочников, то есть оборудованы специальными кабинами, это составляет три процента от общего количества избирательных участков. Следует отметить – в Республике Коми отдается предпочтение оборудованию специальных мест для голосования, которые отвечают требованиям доступности как для граждан, использующих коляски, так и для граждан, имеющих иные ограниченные физические возможности, граждан, относящихся к маломобильной группе населения. Настольные ширмы для обеспечения избирательных прав граждан с ограниченными физическими возможностями будут использовать на 553 избирательных участках, что составляет 87 процентов от общего количества избирательных участков, рост по сравнению с выборами 18 сентября 2016 года составил 20 процентов.

8 сентября 2017 года заключено соглашение о взаимодействии между Избирательной комиссией Республики Коми и министерством труда, занятости и социальной защиты региона. При республиканской и территориальных избирательных комиссиях созданы рабочие группы по обеспечению избирательных прав граждан, являющихся инвалидами.

Избирательными комиссиями пристальное внимание уделяется подготовке волонтеров, в том числе в части формирования навыков и умений общения с особой категорией избирателей – инвалидами, оказания им содействия в реализации активного избирательного права. Так, Избирательная комиссия Республики Коми реализовала полугодовой образовательный проект для волонтеров, который завершился экзаменами и выдачей сертификатов успешно их сдавшим.