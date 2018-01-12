Как начиналась «газетная» история Коми

В субботу пишущая братия отмечает свой профессиональный праздник – День российской печати. Его отмечают журналисты, корреспонденты, редакторы и представители многих других профессий, причастных к выпуску газет, журналов, а теперь – и электронных изданий. Именно в этот день в 1703 году в России по указу Петра I читатели получили первый номер первой российской газеты «Ведомости». А сто лет назад вышел в свет первый номер первой газеты в Коми крае. К юбилейной дате «Республика» начинает цикл публикаций, посвященных вековому становлению коми журналистики.

Губернская жизнь

10 июня 1918 года тиражом в четыреста экземпляров в Усть-Сысольске вышел первый номер общественно-политической, экономической и литературной газеты «Зырянская жизнь». От этого издания ведут свою родословную старейшие республиканские газеты «Красное знамя» (ныне существует только в виртуальном пространстве) и «Коми му».

До этого времени жители Коми края читали периодику, издававшуюся за пределами региона, нередко становясь героями газетных публикаций. Согласно почтовой статистике за 1917 год, население края получало по подписке около 600 экземпляров газет и 80 журналов. Южная часть территории современной республики входила в Вологодскую губернию. И главное губернское издание – «Вологодские губернские ведомости» – выходило с 1 января 1838 года до конца 1917 года. С 1838 по 1874 год – выпускался один номер в неделю, затем до 1892 года – два номера в неделю, после чего до своего закрытия газета вновь была еженедельной. Издание состояло из двух равных по объему частей: официальной и неофициальной – «Прибавления».

Практически в каждом номере были новости из отдаленного зырянского уголка губернии – Яренского и Усть-Сысольского уездов. Так, в одном из первых номеров издания можно было прочитать очерк о «важнейшем произведении ископаемого царства в Вологодской губернии» – поваренной соли из Серегово. Авторы статей писали о зырянских ярмарках, об охотниках.

«Зыряне – меткие стрелки, – отмечено в одной из публикаций. – В хороший промысел и осенью, и зимой они добывают от 300 до 400 белок».

Выходили статьи о коми истории и культуре. В 1848 году в «Вологодских губернских ведомостях» Михаилом Истоминым была опубликована ижемская легенда о Яг-морте – боровом человеке. В 1840 году в газете был представлен «список общеупотребительных слов в переводе на зырянский», а также две коми свадебные песни в подстрочном переводе.

Для поддержания читательского интереса в «Ведомостях» печатали даже полезные советы. Например, о предохранении мяса в жаркое летнее время, об истреблении «известных насекомых» клопов, средстве против загара и даже о том, как прожить до ста лет. Писали про купцов и чиновников: кто куда уехал и откуда приехал. К примеру, «в 1839 году апреля 20 числа приехал в Вологду секретарь Зинон Мудров из Усть-Сысольска». Была в газете и своя криминальная хроника, а также прогноз погоды. В общем, было что почитать в позапрошлом веке.

Одним из первых идею об издании в Коми крае собственной еженедельной газеты на коми языке выдвинул еще в 1909 году Каллистрат Жаков, однако его замысел не осуществился.

«Газета займется изучением жизни зырян, чтобы отвлечь их от пороков и познакомить их с богатствами и всеми формами труда на севере, – выступил он перед депутатами Усть-Сысольского земского собрания. – Она опишет в своих статьях и рассказах на родном языке их быт и нравы и пути улучшения формы жизни».

В 1917 году попытку выпускать собственную газету предприняло усть-сысольское «Общество обновления местной жизни крестьянского и трудового населения Усть-Сысольского уезда». Газета выходила на русском языке и освещала исключительно деятельность этого общества. Всего вышло три номера.

Первый главред

В начале лета 1918 года появилась «Зырянская жизнь». Ее официальным учредителем был исполком Усть-Сысольского уездного Совета солдатских, рабочих и крестьянских депутатов. Редакция газеты размещалась в Усть-Сысольске по адресу: «дом бывшего купца Комлина, против Исполнительного комитета». Выходила газета на русском языке два раза в неделю, а печаталась в частной типографии «З.Д. Следников и К°». Цена первых номеров была 25 копеек.

Редактором газеты стал 21-летний Дмитрий Попов. Прервавший учебу студент-юрист Пермского университета, он входил в усть-сысольскую организацию левых эсеров. Подробную биографию первого главреда «Зырянской жизни» опубликовала ученый секретарь Национального музея Коми Валентина Сова.

Под редакторством недоучившегося студента вышло одиннадцать номеров издания, а 22 июля новый большевистский уездный исполком снял Попова с должности за отказ от публикации инструкции о продотрядах. Основной причиной увольнения стало то, что главред был эсером, а не большевиком. Более того, Попов ненадолго попал под арест, но его выпустили. Потом он устроился на должность секретаря при уездном отделе народного образования. В начале 1919 года Дмитрия Попова призвали на службу в Красную армию. После ликвидации Северного фронта перебросили на Польский фронт. В мае 1920 года он стал редактором дивизионной газеты «Смерть польской буржуазии». В августе того же года Дмитрий Попов получил назначение в армейскую газету «Воин революции». Будучи по май 1921 года в Симферополе, участвовал в подготовке газеты «Красноармейская правда». Затем работал в редакции газеты «Красный Крым». После демобилизации вернулся в Усть-Сысольск и начал печататься под псевдонимом Д.Чукломский в газете «Югыд туй». Одновременно с этим исполнял обязанности корреспондента РОСТА – Российского телеграфного агентства. По его инициативе с ноября 1921 года начала выходить газета «Коми кооператор».

В 1922 году Дмитрий Попов отправился на учебу в Москву – учился сначала в Плехановском институте народного хозяйства, затем в первом государственном университете, который окончил в конце 1925 года «по экономическому факультету и банковскому циклу». После возвращения на родину Дмитрий Степанович работал в Комисельхозбанке, а когда его ликвидировали, перешел в Коми контору Госбанка. В 1932 году он стал заместителем управляющего. А в 1937-м его арестовали за «буржуазный национализм». Но с помощью найденного братом адвоката решение суда удалось оспорить. В январе 1940 года Дмитрия Попова освободили из лагеря и реабилитировали. Воевал на фронтах Великой Отечественной войны и демобилизовался только в 1946 году. В Сыктывкаре продолжал работу в банке. Умер в 1952 году.

«Зырянская жизнь» и другие

«Зырянскую жизнь» после Дмитрия Попова возглавляли поочередно врач Дмитрий Розанов, тезка первого главреда – Дмитрий Попов, а также Виктор Савин. В это время на страницах издания выходили материалы о появлении в Коми крае партии «Коми автономист чукöр» («Группа коми автономистов») и письмо жившей тогда в Усть-Сысольске жены бывшего председателя Временного правительства России Александра Керенского – Ольги Керенской.

Со временем изданий становилось все больше. В конце 1920 года увидела свет газета «Красная Печора» в Усть-Цильме. Она считается старейшей из районных газет республики на русском языке. В 1935 году в Сыктывкаре был построен Дом печати, к нему примкнули помещения типографии. С июля 1921 года начала издаваться газета «Югыд туй» («Светлый путь»). Орган Коми обкома РКП(б) и облревкома (впоследствии облисполкома). В 1930 году появилось издание «Вöрлэдзысь» («Лесной рабочий»). В 1932 году «Вöрлэдзысь» слита с газетой «Коми колхозник», а в 1955 году объединена с газетой «За новый Север» и вместо них стала выходить одна республиканская газета «Красное знамя» («Гöрд знамя») на русском и коми языках с одинаковым текстом.

В 1956 году возобновлен выпуск газеты «Вöрлэдзысь» под названием «Коми колхозник» на коми языке, а газета «Красное знамя» стала выходить только на русском языке. В 1959 году газета «Коми колхозник» была переименована в «Югыд туй», а в 1991-м – в «Коми му». При этом с 1924 по 1929 год в Усть-Сысольске выходил ежемесячный журнал «Коми му». Там печатались очень любопытные статьи по истории Коми края. В частности, из них можно было узнать про находку сухановского подземного хода в Усть-Сысольске.

В октябре 1926 годы вышел первый номер коми журнала «Ордым» («Тропа»). В 1931 году его переименовали в «Ударник». Сейчас этот журнал называется «Войвыв кодзув».

Многие редкие издания эпохи зарождения коми периодики представлены в музее книжной культуры региона Национальной библиотеки Республики Коми. В частности, одни из первых выпусков журналов «Ордым», «Войвыв кодзув» и «Коми му».

– Создавая музей истории книжной культуры края, мы не могли обойти историю коми периодики, – рассказала «Республике» заведующая сектором редкой книги отдела основного хранения фондов библиотеки, куратор музея Елена Сердитова. – Журналы и газеты всегда были неотъемлемой частью культурной жизни, поэтому в нашей музейной экспозиции они не только иллюстрируют историю периодики, но и сопровождают рассказ о создании и развитии в Коми крае первого писательского объединения. В старых газетах и журналах интересно все: и содержание, и авторы, и оформление. Ведь это уже история.

В музее есть подробное генеалогическое древо всей коми периодики. Сбор и анализ материалов, структуру древа сделали специалисты отдела периодических изданий, а оформила все художник Ирина Касилова.

Артур АРТЕЕВ

Фото Дмитрия НАПАЛКОВА, museum.nbrkomi.ru

День российской печати был учрежден Верховным Советом Российской Федерации в конце 1991 года. Праздник создан взамен Дня советской печати – 5 мая, который был приурочен к выходу первого номера большевистской газеты «Правда».