Год волонтера в России

Наступивший 2018 год станет в России Годом добровольца и волонтера. Об этом президент страны Владимир Путин объявил во время торжественной церемонии вручения всероссийской премии «Доброволец России – 2017».

– Это станет признанием ваших заслуг перед людьми, перед самыми простыми нашими гражданами, которым вы оказываете помощь и поддержку, оценкой вашего колоссального вклада в развитие нашей страны. Это будет ваш год, год всех граждан страны, чья воля, энергия, великодушие и есть главная сила России, – отметил глава государства.

Владимир Путин напомнил, что волонтеры трудятся в больницах и социальных учреждениях, помогают найти пропавших людей, оказывают посильную помощь пострадавшим в стихийных бедствиях, сохраняют природу и культуру, устанавливают личности погибших солдат, помогают в проведении крупнейших международных мероприятий.

По словам президента, забота о ближнем, милосердие, готовность прийти на помощь всем миром, служить отечеству – все эти качества в душе, характере и культуре российского народа.

– У нас на этот год планы точно такие же, как и на любой другой, – поделился с «Республикой» руководитель Коми региональной общественной организации «Vолонтер» Дмитрий Плотников. – Это развитие волонтерства и добровольчества в нашем регионе. Год волонтерства даст мне то, что я сам от него возьму. Как и любой другой год.

Эксперты считают, что данное решение поспособствует развитию добровольческого движения в стране, а также поможет наладить диалог между активистами и органами власти. В Союзе добровольцев России уверены, что объявление 2018-го Годом волонтера – значимое решение, которое повлияет на развитие добровольческого движения в России. Сейчас, по данным опроса, в волонтерской деятельности участвует 18 процентов россиян.

Артур АРТЕЕВ

Фото syktsu.ru