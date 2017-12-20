Николай Цхадая: «Столица должна быть в городе, который является индустриальным центром»

Инициаторы проведения референдума о переносе столицы Коми из Сыктывкара в Ухту на состоявшейся в минувший понедельник пресс-конференции подробно рассказали журналистам, почему они выступили с этой идеей и какого результата стремятся достичь. Официальные уполномоченные инициативной группы – ректор Ухтинского технического университета Николай Цхадая, преподаватель вуза Евгений Вологин и советник при ректорате УГТУ Дмитрий Безгодов развернуто ответили на вопросы СМИ, не избегая острых аспектов этой актуальной темы.

Газета «Республика»:

– Вы не думаете, что ваша идея работает не на консолидацию, а на противостояние – севера и юга, настраивает ухтинцев против сыктывкарцев и наоборот?

Николай Цхадая:

– Напротив, я уверен, что это нас еще в большей степени консолидирует, потому что в идее есть здравый смысл. Обычно в такой ситуации всегда разыгрывают национальную карту. Если вы обращаетесь ко мне – я рожден в Республике Коми, здесь похоронены мои родители, для меня это моя родина. Общаясь на протяжении очень долгих лет с представителями всех национальностей, не вижу по этому вопросу никакого противодействия. Мы много работаем с национально-культурными автономиями, в Ухте порядка 30 НКО. И эта идея, повторяю, не только нас всех не разобщит, она нас консолидирует.

Газета «Республика»:

– Один из доводов в пользу Сыктывкара как столицы Республики Коми тот, что здесь, в отличие от Ухты, живет больше коми населения.

Николай Цхадая:

– Мы так и предполагали, что прозвучит национальная тема. Но у нас абсолютно другая миссия. Мы глубоко уважаем и чтим народ земли Коми.

Евгений Вологин:

– Те, кто разыгрывает национальную карту, очевидно, не понимают или делают вид, что не понимают, что ценность культуры какого-либо народа не определяется административными решениями. Коми культура как была одним из достояний республики, так и останется. На коми народ, на его культурную компетенцию это административное решение никоим образом не посягает. Более того, я опять-таки позволю себе сослаться на записку на имя Сталина и Молотова (в 1940 году власти Коми АССР обратились к руководству страны с просьбой рассмотреть предложение о переносе столицы в Ухту – ред.), где говорилось, что перенос столицы благоприятно скажется и на культурном развитии коренного народа, проживающего в центральных и северных районах республики.

Агентство «Комиинформ»:

– Понятно, что процесс сбора подписей – дело затратное. Проходила информация, что студенты получили возможность на этом подзаработать. Все-таки из каких источников финансировался сбор подписей?

Николай Цхадая:

– Из неравнодушных источников. Это юридические лица, физические лица. Наша миссия такова, что никто на этом не только заработать не мог, а не имеет права. Это наша гражданская позиция, и когда мы собирались с нашей рабочей группой, мы об этом говорили в первую очередь. И ни один неравнодушный человек, вовлеченный в этот процесс, никаких притязаний на оплату не имел.

Евгений Вологин:

– Студенты, очевидно, могли в этом участвовать, но не как студенты, а как граждане, поддерживающие эту идею. Ухта, как известно, город студенческий.

Газета «КоммерсантЪ»:

– Как считают ваши оппоненты, можно было бы предположить, что тема референдума – простое совпадение с темой выборов, если бы не инициирование таких же референдумов по другим темам в других регионах. Где-то речь идет о переименовании улиц, где-то связано с добровольным изучением языка и так далее. Что вы можете противопоставить этому аргументу?

Николай Цхадая:

– Мы за всю страну отвечать не можем. Мы отвечаем за нашу республику. Я еще раз говорю – этот посыл зрелый, не сиюминутный. Не могло быть так, что мы как-то подгадывали к президентским выборам. Мы – рабочая группа и наш коллектив – давно об этом думали. И не только думали, а проводили опросы и на основе этих предпосылок вышли с таким предложением.

Агентство БНК:

– Допустим, референдум прошел, и большинство жителей высказались за перенос столицы. Ваша задача ведь не проведение референдума, а как раз сам перенос столицы из Сыктывкара в Ухту. Что дальше, как вы представляете себе будущее? Как это будет происходить?

Николай Цхадая:

– Ухта – геополитический и географический центр, вся логистика, которая есть сегодня в Республике Коми, проходит через Ухту. А что касаемо переезда власти, то будет разработан план, который позволит осуществить переезд в течение определенного времени.

Дмитрий Безгодов:

– Николай Денисович правильно сказал – железнодорожная ветка из Воркуты до Москвы существует, это некая предпосылка. Но развивать транспортную схему необходимо, это одна из целей. Наконец-то нашли бы силы построить автомобильный мост через Печору, что решило бы многие проблемы. Более того, это соответствовало бы тренду развития Арктики. Плацдармы созданы – Воркута, Инта, Печора, Сосногорск, Ухта, не надо их бросать, превращать в города-призраки.

Николай Цхадая:

– Набухает Сыктывкар, а север весь рушится – от 240 тысяч населения Воркуты осталось 58 тысяч, от 60 тысяч Инты – 24 тысячи. Печора убывает, в Усинске, где добывают нефть, – минус 8 тысяч человек. Все переезжают в Сыктывкар. Даже в Ухте идет убыль. Кто будет осваивать севера?

Дмитрий Безгодов:

– Почему бы не рассмотреть схему распределения функций – Сыктывкар рассматривать как историческую и культурную столицу Республики Коми, а Ухту как промышленную. Ведь когда-то так и было, в нашем городе базировалось несколько главков союзного значения. Может быть, это заставит власть подумать и внести изменения в законодательство: ввести понятие опорного города Республики Коми. Сделать так, чтобы жители, которые уезжают с севера, не прямиком направлялись куда-нибудь на юг или в Москву, а находили себе применение в более благоприятных городах и муниципалитетах республики. Сейчас они уезжают насовсем, вот что страшно.

Евгений Вологин:

– Перенос столицы – это также повод для того, чтобы оптимизировать количество чиновников. В советское время, когда республика была в два раза больше по населению, чиновники размещались в одном здании. Сейчас это целый квартал. То есть перенос столицы не обязательно должен ассоциироваться с умножением трудностей, это еще и путь к их возможному разрешению.

Газета «КоммерсантЪ»:

– Не жаль ли ухтинцам Сыктывкар, который может утратить все свои налоговые позиции? Сейчас единственный мощный ресурс города – это армия чиновников. Не окажется ли так, что произойдет отток населения, и Сыктывкар станет еще более захолустным, чем другие территории нашего региона?

Евгений Вологин:

– Если речь идет о решениях такого порядка, жалость – не то слово. В наших силах развернуть дело таким образом, что ухтинцам сыктывкарцев, которые могут лишиться своего столичного статуса, будет жаль не больше, чем москвичам было жалко в 1918 году петербуржцев. Можно все сделать таким образом, что Сыктывкар в конечном итоге не пострадает. Главный поставщик налогов в сыктывкарский бюджет – ЛПК. Этот порядок и останется.

Газета «КоммерсантЪ»:

– А что такого даст Ухте статус столицы, чего вы не смогли бы сделать без этого статуса?

Николай Цхадая:

– Статус столицы предполагает особое финансирование, ну а все остальное как следствие. Столица должна быть в том городе, который является индустриальным центром и генерирует налоговые платежи. Вместе с тем дополнительные средства, которые мы можем получать благодаря столичному статусу, позволят нам интенсивнее и масштабнее развивать проектную деятельность, больше проводить региональных и всероссийских мероприятий, в том числе по теме развития Арктики.

Дмитрий Безгодов:

– Если народ проголосует за перенос столицы, это заставит власть пересмотреть в целом свою программу социально-экономического развития, задуматься, куда двигаться.

Евгений Вологин:

– В любом случае, инициируя процесс сбора подписей, мы думали прежде всего не об Ухте, а о районах республики, которым безусловно пойдет на пользу перенос центра. Он станет для них ближе.

Агентство «Комиинформ»:

– Противники вашей идеи считают, что результаты референдума не являются логическим завершением для принятия решения о сохранении и переносе столицы. Депутаты Госсовета могут отказаться принимать закон и вносить изменения в Конституцию. Таким образом, может оказаться, что мнение населения, выраженное на референдуме, окажется всего лишь мнением, которое может быть не учтено парламентом.

Николай Цхадая:

– Депутаты не имеют морального права не поддержать позицию населения. Поэтому если жители республики большинством голосов выскажутся за перенос, парламентарии должны будут принять соответствующий закон и затем внести изменения в Конституцию Коми.

Евгений Вологин:

– Мы, конечно, помним, что месяц назад депутаты Госсовета от Ухты не голосовали за проведение нами мероприятий по подготовке организации референдума. Вместе с тем сбор подписей наглядно продемонстрировал позицию граждан. Причем не только Ухты, но и остальных муниципалитетов, одобривших идею проведения референдума. Если в его рамках большинство голосов будет отдано за перенос, а Госсовет не внесет изменений в законодательство, это будет нонсенс. Тогда мы попросту переизберем таких депутатов на следующих выборах в Госсовет.

Записала Галина ВЛАДИС

Фото Марии ШУМЕЙКО, БНК