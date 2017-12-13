Исповедальное творчество Татьяны Васильевой

Новые работы народного художника Республики Коми, заслуженного художника РФ Татьяны Васильевой представлены на выставке «Исповедь» в Национальной галерее Коми. Выставка открылась при большом стечении поклонников творчества художницы, в адрес которой было сказано много теплых слов.

Татьяна Васильева приехала в Сыктывкар в 1971 году после Дагестанского художественного училища имени Джемала, в стенах которого получила профессию дизайнера. Тем не менее зрителям Васильева известна как художник-график, работающий в разных стилях, техниках и жанрах. Добившись известности как мастер акварели, она стала работать в техниках пастели и гуаши, пробовала себя и в области живописи, ряд ее работ выполнен в технике масляной пастели. С начала своего творческого пути Татьяна Васильева участвовала во множестве выставок: республиканских, зональных, всероссийских и всесоюзных. Ее картины экспонировались и на международных выставках: в Венгрии и Финляндии, Германии и Париже, где она также работала на пленэрах.

Татьяна Васильевна – удивительно позитивный человек, и это естественным образом отражается в ее картинах, наполненных особым светом и энергетикой. Художница никогда не замыкалась в рамках одного направления, ни пейзаж, ни натюрморт в «чистом» виде для нее не существует, так же как не существуют в «чистом» виде понятия реализма или абстракционизма. В этом плане она близка к творчеству Василия Кандинского, который называл художников «изыскателями Внутреннего во Внешнем».

По словам самой Татьяны Васильевой, она решила назвать свою выставку «Исповедь» не только как покаяние перед Богом, хотя она и глубоко верующий человек и посвятила этой теме немало своих работ. Она воспринимает это понятие в более широком значении. Исповедь для художницы – еще и перед людьми, перед всеми, кто соприкасается с ее творчеством. Это попытка переосмысления пройденного и всего, что она сделала в это время.

Картины на представленной экспозиции, за исключением нескольких, это работы, созданные за последние четыре года. В них, как считает сама художница, и это сразу увидели ценители ее таланта, – другая энергетика, другая степень контрастности, иное пластическое решение. Но главное остается неизменным: внутренний посыл, который ощущают на себе зрители.

– Во всех работах Татьяны слышится музыка, они излучают звук, – отметила доктор исторических наук, заслуженный деятель науки Коми АССР Элеонора Савельева.

– А мне картины Татьяны всегда повышают настроение, столько в них света и позитива, – поделилась историк Альбина Соколова.

Сегодня Татьяна Васильева живет в Москве, помогает заниматься с внучками. Но своим главным городом на земле считает Сыктывкар. Здесь находится ее мастерская, здесь живут ее близкие друзья и здесь проходило ее творческое становление. В Москве она вместе со своими сотоварищами – художницами из творческого объединения, названного строкой из хокку японского поэта Еса Бусона «Пятеро неугомонных пляшут еще на лугу», несколько раз в год непременно выставляется в Центральном доме художника. Татьяна Васильева также входит в творческое объединение «Союз художников-женщин», которое организует пленэры не только в России. Последние проходили в Сербии, Южной Корее и Америке.

Марина ЩЕРБИНИНА

Фото Дмитрия НАПАЛКОВА