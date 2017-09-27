Миллиард на подготовку к зиме

Отопительный сезон на всей территории Коми начат без срывов и в установленные сроки. Итоги подготовки жилищно-коммунального, газового и энергетического комплексов республики к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов обсуждались на состоявшемся во вторник заседании правительства республики.

Как сообщил заместитель председателя правительства региона Константин Лазарев, для подготовки объектов жилищно-коммунального комплекса республики к работе в осенне-зимний период минстрой Коми на основании планов муниципальных образований и организаций сформировал и утвердил комплексный план мероприятий. Общая сумма выполненных мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов составила порядка 1,1 миллиарда рублей. По состоянию на 22 сентября жилищный фонд был готов к началу отопительного сезона на 99,7 процента от плана, котельные – на 99,5 процента, тепловые и водопроводные сети – на 99 процентов.

В ходе подготовки тепловых сетей выявлено 584 порыва, устранено 543 порыва (93 процента). Продолжается устранение 38 порывов в Сыктывкаре, одного в Сыктывдинском и двух в Сысольском районе. Количество порывов в Сыктывкаре стало предметом жаркого обсуждения.

Председательствовавшая на заседании первый вице-премьер правительства Коми Лариса Максимова заметила, что из-за ликвидации такого количества порывов, которая сопровождается вскрытием асфальта, город выглядит как после бомбежки, это вызывает возмущение жителей. Гендиректор филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» Олег Грошев пояснил, что такая ситуация возникла в результате тестовых испытаний сетей под усиленным давлением, которые впервые за последние годы провели так, как положено. Соответственно, выявились слабые места. Олег Грошев подчеркнул, что видит в этом плюс, а не минус: своевременно произведен ремонт, поэтому порывы в этих местах не произойдут зимой. Повторную укладку асфальта в местах ликвидированных порывов компания проводит за свой счет.

Лариса Максимова предложила мэру Сыктывкара Валерию Козлову прокомментировать ситуацию. Он положительно оценил работу с ПАО «Т Плюс», отметив, что по «раскопам» налажено взаимодействие, работы по асфальтированию проблемных участков компания проводит, если выявляются недочеты, устраняет их. По словам Валерия Козлова, администрация города тоже заинтересована в безаварийном прохождении отопительного сезона, поэтому с пониманием относится к ремонтным работам. Но, по мнению Ларисы Максимовой, ремонтные работы на теплосетях надо было производить в мае-июне, когда в городе проходил масштабный ремонт улиц. Повторные «раскопы» и асфальтирование в сентябре производят не самое благоприятное впечатление, поэтому региональному филиалу компании «Т Плюс» предложено синхронизировать свои планы по ремонту с планами администрации.

На особом контроле правительства Коми находятся вопросы обеспечения объектов теплоснабжения нормативными запасами топлива. По состоянию на 22 сентября запасы угля составляли 99 процентов от запланированного, дров (щепы) – 98 процентов, жидкого топлива (мазута) – 96 процентов от плана.

Серьезной проблемой является задолженность потребителей за жилищно-коммунальные услуги. По сравнению с прошлым годом уровень собираемости коммунальных платежей снизился на 2,5 процента и составил в среднем по республике 86,7 процента. Задолженность потребителей жилищно-коммунальных услуг перед предприятиями составляет более 7,7 миллиарда рублей. Задолженность населения – 4,5 миллиарда рублей, в том числе просроченная – 3,05 миллиарда рублей. Задолженность бюджетных организаций на 1 сентября составляла 461,5 миллиона рублей, при этом задолженность бюджетных организаций, финансируемых из местного бюджета, – 272,5 миллиона рублей. Наибольшую задолженность по бюджетным организациям имеют Воркута, Удорский, Сысольский, Прилузский и Корткеросский районы.

Муниципалитетам республики была оказана дополнительная финансовая помощь из республиканского бюджета, общий размер ее составил 376,5 миллиона рублей. При этом, несмотря на оказанную финансовую помощь, не все муниципалитеты обеспечивают погашение задолженности бюджетных учреждений в объеме выделенной дотации – это Корткеросский, Прилузский, Удорский и Сысольский районы. Лариса Максимова напомнила, что из республиканского бюджета выделили целевые средства именно на погашение коммунальной задолженности, и предложила представителям администраций Удорского и Сысольского районов объяснить, как расходовались деньги. Ответы свелись к тому, что работа по погашению задолженности ведется.

Лариса Максимова призвала руководителей муниципалитетов ответственно отнестись к вопросу погашения долгов за ЖКУ и напомнила, что по поручению главы Коми Сергея Гапликова проблемные муниципальные образования – Корткеросский, Прилузский, Удорский и Сысольский районы – переходят в режим «ручного» финансового управления. Все основные статьи доходов и расходов местных бюджетов администрациям муниципалитетов предстоит согласовывать с минфином республики.

Лариса Максимова поручила министерству финансов Коми проанализировать формирование муниципальных бюджетов на следующий год по всем основным параметрам и отдельно проконтролировать наличие необходимых средств на подготовку объектов к осенне-зимнему периоду и оплату ЖКУ.

Людмила ВЛАСОВА

Фото Марии Шумейко, БНК