По Вычегде пойдут баржи с лесом

Лесопромышленное предприятие «Северо-Западный лесной терминал» намерено возродить перевозку древесины по Вычегде. Но это будет не привычный молевой сплав, а транспортировка грузов на баржах.

Как пояснил исполнительный директор предприятия Николай Балин, древесину планируется везти со стороны Корткеросского района, предварительные подсчеты показали, что это и удобнее, и выгоднее, чем по автодороге.

– Баржа может за один раз увезти порядка двух тысяч кубов леса, а машина, если не нарушать правила загрузки, – 44 куба. Сейчас мы детально все прорабатываем. Чтобы продлить сроки навигации, мы хотим углубить дно реки, но этот вопрос надо решать на федеральном уровне, ведь река – федеральная собственность. Думаю, в течение месяца решим. Отказываться от своей идеи мы не намерены, уже закупили десять катеров, сейчас будем приобретать баржу, – рассказал исполнительный директор «Северо-Западного лесного терминала».

По словам Николая Балина, предприятие консультируется со специалистами из Архангельской области, где такой метод транспортировки леса активно применятся.

О том, что возвращение к перевозкам древесины по рекам крайне необходимо в связи с постоянно увеличивающейся нагрузкой на автотрассы, неоднократно говорилось на рабочем совещании в Госсовете Коми, посвященном обеспечению сохранности дорог при их эксплуатации лесопользователями. В частности, обратить внимание на опыт Архангельской области, где планово увеличиваются перевозки по реке, восстанавливается речной порт, лесопромышленников призывали заместитель министра строительства республики Эдуард Слабиков, заместитель министра промышленности Коми Сергей Шевелев, председатель Госсовета Надежда Дорофеева. Директор по лесообеспечению АО «Монди СЛПК» Аксель Бендер, отметив, что обычный сплав сейчас невыгоден, об идее перево-зок леса на баржах отозвался положительно.

О том, какие еще пути сохранения автодорог, по которым идут лесовозы, предлагали на совещании в Госсовете, читайте на стр. 3.

Анна ПОТЕХИНА