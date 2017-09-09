Сергей Гапликов: «Правительство Коми делает все для решения задач, поставленных президентом России»

По итогам 2017 года в социальной отрасли республики планируется достичь всех целевых показателей заработной платы работников бюджетной сферы, установленных региональными дорожными картами. Об этом Сергея Гапликова проинформировала заместитель председателя правительства – министр образования, науки и молодежной политики Коми Наталья Михальченкова.

Докладывая о целевых показателях повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы, установленных указами президента страны, Наталья Михальченкова сообщила, что с 1 июля 2017 года работникам учреждений культуры увеличены оклады (на 20 процентов), увеличены доплаты молодым специалистам (на пять процентов) и стимулирующие выплаты.

Педагогам дополнительного образования детей, педагогам учреждений для детей-сирот увеличены размеры повышения окладов за наличие квалификационной категории (с 20 до 45 процентов за наличие первой категории; с 30 до 60 процентов – за наличие высшей категории). Также увеличены доплаты молодым специалистам (на пять процентов).

Преподавателям среднего профобразования, социальным работникам заработная плата увеличена за счет стимулирующих выплат.

Медицинским работникам повышение оплаты труда предусмотрено с 1 октября 2017 года. Врачам и среднему медицинскому персоналу повышение предусмотрено за счет увеличения размеров должностных окладов. Также будут увеличены размеры повышения должностных окладов за наличие квалификационной категории. По должностям младшего медперсонала размер должностного оклада увеличивается на 24 процента, размер денежной выплаты младшему медицинскому персоналу, которая направлена на повышение социального статуса профессии и закрепление кадрового потенциала в отрасли, увеличивается до 3850 рублей (на 67 процентов).

На октябрьской сессии Госсовета Коми планируется рассмотреть проект закона «О внесении изменений в Закон Республики Коми «О республиканском бюджете Республики Коми на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», который предусматривает выделение дополнительных средств на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в сумме 405 млн. рублей.

– Суммарный объем средств, которые по вашему поручению дополнительно будут направлены правительством республики на повышение заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы в текущем году, составляет порядка 905 миллионов рублей, – отметила Наталья Михальченкова.

– Правительство Республики Коми делает все для решения задач, поставленных президентом России Владимиром Путиным. И мы продолжим эту системную работу, направленную на качественное улучшение условий проживания в нашей республике, – подчеркнул Сергей Гапликов. – Любой труд должен достойно оплачиваться, а труд работников социальной отрасли, которые несут особую ответственность перед обществом, должен быть оценен по заслугам. И государством, и самим обществом.

Пресс-служба главы Коми

Фото rkomi.ru