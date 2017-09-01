За опытом к соседям

Республика Коми и Кировская область продолжают обмениваться лучшими практиками в социальной сфере

Делегация республики во главе с заместителем председателя правительства – министром образования Натальей Михальченковой посетила Кировскую область. Соседние регионы обменялись лучшими практиками, ознакомились с достижениями в социальной сфере, наладили работу на перспективу.

К лучшим практикам северной республики, по мнению и.о. заместителя председателя правительства Кировской области Дмитрия Курдюмова, безусловно, можно отнести создание комплексных объектов в малонаселенных пунктах.

– Республика Коми занимает 13-е место в России по плотности населения относительно площади региона, когда на один километр приходится по два человека, – сказал Дмитрий Курдюмов. – Нам интересен опыт сохранения малых населенных пунктов, создания комфортных условий для жителей, обеспечение их набором социальных услуг. Во многих субъектах сохранение малых населенных пунктов является приоритетом, мы только начинаем этот проект. Большое уважение и интерес в этой связи вызывает ваш опыт по созданию точек роста, сохранению малокомплектных школ, созданию комплексных социальных объектов, объединяющих ФАПы, школы, детские сады, учреждения культуры.

Наталья Михальченкова в свою очередь отметила, что между нашими регионами давно налажены устойчивые связи, а в рамках соглашения о партнерстве, заключенного между субъектами, предусмотрены разные направления взаимодействия, касающиеся молодежной политики, культуры, здравоохранения:

– Мы знаем, в каких направлениях Кировская область является лидером, в министерстве здравоохранения страны приводится практика региональных систем здравоохранения по организации льготного лекарственного обеспечения, медицинской помощи с использованием инструментов электронного здравоохранения. Кировская область в этом плане приводится в пример как лидер. Поэтому одна из целей нашего визита – изучить практику бережливой медицины, работы поликлиник, стационаров и лекарственного обеспечения. Также нам интересна практика в образовательной сфере, как и за счет каких предложений на рынке образования вы сдерживаете отток молодежи, как решаются вопросы взаимодействия с работодателями. Нам важно иметь близкого партнера в этих вопросах, а также в задачах единой меры социальной поддержки населения, всего, что связано с развитием систем социальной инфраструктуры, всех общественных процессов. Уверена, нам есть чему поучиться у вас.

После рабочей встречи делегация отправилась знакомиться с практикой внедрения проекта «Бережливая поликлиника». Мин-здрав России выбрал Кировскую область как один из пилотных регионов реализации этого проекта. Вначале в проект включились две взрослые и две детские поликлиники Кирова, с июля – еще 13 медицинских организаций области. В дальнейшем принципы «Бережливой поликлиники» будут распространены на все медицинские организации региона.

«Бережливая медицина» – это в первую очередь бережное отношение к временному ресурсу. И это не только время медицинского работника. Самое важное в этом процессе – время пациента на получение качественной медицинской помощи. Результатами реализации проекта, включающего информационные технологии, стали удобная запись на прием к врачу, грамотно выстроенная маршрутизация пациентов, комфортная регистратура, доступность профилактических мероприятий, забор анализов без очередей, своевременная и качественная медицинская помощь, минимизация времени получения справок и льготных рецептов.

– Эти поликлиники являются крупнейшими в Кирове по числу обслуживаемого населения. К ним прикреплено около 100 тысяч человек: 70 тысяч взрослых и 30 тысяч детей, выполняется до полутора тысяч посещений в день, – рассказал Дмитрий Курдюмов. – Ремонтные работы в медицинских учреждениях выполнены по разработанным дизайнерами проектам, проведена перепланировка помещений, усовершенствована работа регистратуры, кабинетов приема, логистика пациентов. В результате преобразований повышается доступность амбулаторной медицинской помощи. Работа врачей также усовершенствована, в том числе за счет использования современных информационных технологий. Медицинские работники больше времени уделяют пациенту.

Одним из самых популярных видов записи на прием к врачу остается «электронная регистратура» (через интернет). Причем если на момент обращения в «электронную регистратуру» отсутствуют свободные места для записи, можно оставить свою заявку в «Листе ожидания». Сотрудник медицинской организации обрабатывает заявки и помогает в организации приема. Заявка, поступившая в «Лист ожидания», должна быть обработана медицинской организацией в течение суток.

– Проект поможет рационально использовать время узких специалистов, планомерно их загружать, – провел экскурсию для гостей Дмитрий Курдюмов в стенах взрослой поликлиники, работающей по новому проекту. – Есть проблема с тем, что записавшиеся на прием часто на него не приходят, поэтому мы должны брать каждого пациента на контроль. Не только присылать ему сообщение на электронную почту, но возможно еще и созваниваться с ним. Нам нужно быть уверенными в том, что доктор не просидит впустую свое рабочее время.

Информационная система учитывает, когда записался пациент, какой промежуток времени прошел до приема, сколько времени затрачено на прием. Подсчитывается, сколько человек принял врач по той или иной специальности, на какие кабинеты нагрузка выше, а где не очень.

– Одним словом, с помощью системы идет распределение потоков пациентов. Мы видим, кому нужно добавить больных, а кого разгрузить, кого из врачей премировать, а кого – наоборот, – конкретизировал и.о. зампреда правительства Кировской области.

Активно развивается в Кировской области и санитарная авиация. Сегодня медицинская эвакуация проводится на вертолете Ми-2. В ближайшее время перелеты будет осуществлять также вертолет «Ансат» с медицинским модулем. Вертолетные площадки создаются как в районных больницах, так и в областном центре. Недавно такие площадки появились на территории Центра травматологии, ортопедии и нейрохирургии Кировской областной клинической больницы. Эвакуируются пациенты не только в эти медицинские учреждения, но и в областной перинатальный центр, детскую областную больницу, при необходимости – в онкологический диспансер. Единая служба скорой медицинской помощи и санитарной авиации позволяет оперативно транспортировать пациентов из отдаленных районов области в специализированные учреждения здравоохранения Кирова, тем самым спасая им жизнь.

Визит делегации из Коми завершился выставкой туристского потенциала северной республики. По словам Натальи Михальченковой, учитывая общие границы, регионы могли бы сотрудничать в сфере туризма, создавать совместные туристические маршруты.

Выставка проходила в Центре развития туризма Кировской области. В музейном зале была организована экспозиция работ, нарисованных с помощью нефти. Директор Финно-угорского этнопарка села Ыб Елена Иванова провела для желающих мастер-классы по игре на коми национальных инструментах. Министр культуры, туризма и архивного дела Сергей Емельянов презентовал фильм, рассказывающий о лучших достижениях в сфере туризма в Республике Коми. Встреча завершилась выступлением ансамбля народной песни «Северная околица».

Марина ЩЕРБИНИНА

Фото Сергея ПАРШАКОВА, БНК