Уважаемые учителя, родители и преподаватели! Дорогие школьники и студенты!

Поздравляю с началом нового учебного года – с Днем знаний!

1 сентября – особенный день для школьников и студентов, педагогов и родителей. Уверен, с особым нетерпением его ждут первоклассники, в этом году у нас их 11 200 человек.

Все образовательные организации республики готовы принять учащихся, завершены ремонты, приобретены учебники, школы, где осуществляется подвоз детей, обеспечены автобусами.

Готовясь к новому учебному году, мы прежде всего ставили для себя задачу обеспечить каждому ребенку возможность получения самого современного и качественного образования независимо от того, где он учится – в сельской, малокомплектной или городской школе, чтобы все наши дети были конкурентоспособны, имели возможность для развития и самореализации. Именно в образовательных учреждениях – школах, а затем в ссузах и вузах – формируется будущее республики и страны.

Учить и учиться – нелегкая, но очень важная работа как для педагогов, так и для школьников и студентов. Я желаю всем успехов в новом учебном году, педагогам – интересных творческих находок, талантливых и благодарных учеников, родителям – мудрости и терпения, а школьникам и студентам – новых открытий и ярких достижений в учебе, творчестве и спорте!

Глава Республики Коми С.А.Гапликов