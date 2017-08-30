Завтра в школу

1 сентября в школы Республики Коми пойдут 100 тысяч детей, в том числе более 11 тысяч первоклассников. Детские сады откроют двери для 60 тысяч дошколят, а учебные заведения высшего и среднего звена – для 40 тысяч студентов.

Как отметил глава Коми Сергей Гапликов по итогам всероссийского видеоселекторного совещания о готовности системы образования к началу учебного года, на подготовку к новому учебному году, в том числе и на мероприятия по обеспечению безопасности, было выделено 636,4 миллиона рублей (в 2016 году – 358,4 миллиона рублей).

Подготовка и приемка 344 школ, 363 детских садов и 26 организаций профессионального образования проводилась в плановом режиме, в соответствии с утвержденными графиками и во взаимодействии с надзорными органами.

Учитывая географические особенности региона, одной из приоритетных задач ставилось повышение доступности образовательных услуг. В настоящее время все общеобразовательные организации республики подключены к сети интернет. Школы, где осуществляется подвоз детей, обеспечены школьным транспортом – за два последних года в рамках социального партнерства приобретено 26 специализированных автобусов.

В регионе поэтапно решается проблема двухсменного обучения. На селе этот вопрос практически решен: в новом учебном году всего 3,7 процента сельских школ будут работать в две смены. Всего по республике 13,78 процента школ работают в двухсменном режиме, 10,4 процента школьников учатся во вторую смену. С целью ликвидации двухсменного режима обучения и строительства новых школ взамен ветхих в республике принята программа по созданию новых мест в учреждениях общего образования на период до 2025 года. В ближайшее время с учетом строительства школы на 1200 мест в Сыктывкаре планируется создание 1825 новых ученических мест.

В 2017 году проведен капитальный ремонт отдельных конструкций муниципальных зданий: 13 детских садов и 14 школ. Текущий ремонт проведен в 190 школах, 151 детском саду и 33 организациях дополнительного образования. В рамках совместного проекта с партией «Единая Россия» в 10 сельских школах завершается ремонт спортивных залов, на территории четырех школ установлены новые уличные спортплощадки.

Сергей Гапликов поблагодарил правительство Российской Федерации и Министерство образования и науки РФ за поддержку в решении актуальных для республики вопросов в сфере образования, отметив, что это направление является приоритетным для правительства Коми.

Пресс-служба главы и правительства РК

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