Высокое искусство «Лезгинки»

Перед сыктывкарской публикой выступил знаменитый дагестанский ансамбль

В минувший четверг в Сыктывкаре на сцене Государственного театра оперы и балета Республики Коми с аншлагом прошел концерт Государственного академического ансамбля танца Дагестана «Лезгинка». Публика аплодировала стоя. На следующий день артисты из горной республики выступили в Ухте – показали свое искусство на сцене городского Дворца культуры.

«Лезгинка» впервые посещает Коми, и гастроли коллектива были приурочены к празднованию Дня республики. Ансамбль по праву считается визитной карточкой Дагестана. В Сыктывкар и Ухту коллектив приехал по приглашению республиканской филармонии и благодаря личным связям двух руководителей – директора филармонии Марии Балмастовой и руководителя ансамбля «Лезгинка» Джамбулата Магомедова.

Открыл концерт Государственный ансамбль Коми «Асъя кыа», который приветствовал гостей и передал им сценическую эстафету. Под коми песню на сцену вышли артисты из Дагестана. Их поприветствовали глава региона Сергей Гапликов и министр культуры республики Сергей Емельянов. Генеральный директор ансамбля Джамбулат Магомедов вручил Сергею Гапликову работу дагестанских мастеров – унцукульскую вазу. Он рассказал, что, несмотря на то, что самолет с коллективом прилетел в Сыктывкар в три часа ночи, в аэропорту артистов (а это полсотни человек) встречала масса народу. Гость признался, что хотел бы после выступлений задержаться на несколько дней на севере, чтобы пообщаться с открытыми и искренними людьми.

Концерт в двух отделениях продолжался более двух часов. В первой части были только танцы, а после антракта артисты показали и свои вокальные таланты. Выступали на фоне большого экрана, на котором сменялись кадры кавказской природы, горных аулов, текли ручьи и распускались цветы. На экране также были представлены изделия мастеров республики: чеканка, ковры, украшения. Зрителей впечатлили не только зажигательные танцы, но и яркие костюмы артистов.

Дагестан является самой многонациональной республикой России. В Стране гор (так переводится название республики) проживает более тридцати народов. У каждого из них свой язык и своя неповторимая культура. И ансамбль из Махачкалы в танце показал многообразие культуры родной республики. Артисты представили ритульский, кумыкский, дидойский и другие этнографические номера. Хореографическая композиция «Праздник в дагестанском ауле» в полной мере показала кавказский юмор и представила разнообразие народов южного региона.

Изюминкой программы стали танцы на канате. Дагестанские канатоходцы известны по всему миру, они участвуют в разных шоу, цирках и просто на различных представлениях. На натянутом канате они бреются кинжалом, привязанным к сапогу, прыгают на цинковом тазу и балансируют на велосипеде без шин. А их коронный трюк – оборот «солнышко». Канатоходцы назвали себя пехлаваны, что с персидского значит «герой». Один из солистов ансамбля продемонстрировал древнее искусство. Он без страховки прыгал по установленному на сцене канату, садился и ложился, бегал и даже прошел по канату вслепую, спрятав себя с ног до головы в мешок. Зрители охали от страха, а затем бурными овациями благодарили за этот захватывающий номер, которого нет в репертуаре ни одного ансамбля, кроме «Лезгинки». Другой номер, который потряс зрителей, – это масштабный танец с барабанами. Артисты энергично били в барабаны, потом танцевали на них, прыгали с ними.

Концерт прошел на одном дыхании. После выступления артистов Сергей Гапликов снова поднялся на сцену.

– Нет ничего теплее, искреннее и величавее, чем наша Россия, – обратился он к артистам. – Языком хореографии вы сегодня признались ей в любви. То, что происходило на сцене, мало назвать искусством, это творение. Мы стали свидетелями удивительного действа, которое носит название «лезгинка».

Глава попросил включить свет в зале, чтобы артисты моги увидеть, как сыктывкарская публика аплодирует им стоя. От главы и правительства республики артистам вручили корзину цветов.

От имени и.о. министра национальной политики Галины Габушевой ее заместитель Вячеслав Попов вручил артистам и руководителю национальной культурной автономии «Народы Дагестана» в Коми Шамилу Расулову благодарность за укрепление межнационального мира.

Организатор концерта – директор Коми республиканской филармонии Мария Балмастова отметила, что, когда ансамбль вылетал из Махачкалы, жара там дошла до плюс пятидесяти.

– А в Сыктывкаре вы разогрели зал до ста градусов, – высоко оценила она выступление гостей и вручила им северный сувенир – панно из оленьего меха.

Джамбулат Магомедов поблагодарил сыктывкарцев за теплый прием и сказал, что жалеет о том, что ранее «Лезгинка» не приезжала в Коми. Он заверил публику, что коллектив еще неоднократно выступит в Сыктывкаре. И в свою очередь позвал на гастроли в Дагестан ансамбль «Асъя кыа». После всех речей «Лезгинка» попрощалась с публикой зажигательным танцем. На следующий вечер ансамбль выступил в Ухте.

За полувековую историю ансамбль «Лезгинка» стал визитной карточкой Дагестана, воплощением фольклорного, национально-исторического колорита многонациональной России. Коллектив побывал с гастролями в 65 странах мира, стал победителем 48 всемирно известных фестивалей фольклорного танца среди профессиональных коллективов, стал обладателем многих званий и различных наград. В репертуаре коллектива более сотни дагестанских, кавказских и русских танцев, которые знакомят зрителей с обычаями горцев и их стремительным веселым нравом. Ансамбль приехал в республику в рамках проекта «Россия на века». Артисты представили лучшие танцы из «золотого фонда» ансамбля.

Артур АРТЕЕВ

Фото vk.com