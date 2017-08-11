Труженица стальной магистрали

Более тридцати лет Ольга Силантьева посвятила работе на железной дороге

Встречи и расставания, дальние поездки в другие города и регионы, прогулки по перрону в поисках новых знакомств или просто желание полюбоваться на могучие локомотивы, романтика вокзалов и прелесть поездов – все это завораживает. Однако за всем этим лоском стоит ежедневная кропотливая работа железнодорожников. Недавно инструктора пункта технического обслуживания Вагонного участка Сыктывкар Северного филиала АО «ФПК» Ольгу Силантьеву отметили наградой «Почетный железнодорожник». О своей работе она рассказала «Республике».

Первую железную дорогу в мире, на которой организовали регулярные пассажирские перевозки, построили в Англии в 1807 году. Вместо паровозов в качестве тяговой силы в то время использовали лошадей. В России первую «железку» с регулярными пассажирскими перевозками открыли в 1837 году. В наши дни лошадей заменили локомотивы с мощными тяговыми электродвигателями. Ежедневно по всей России с их помощью перемещаются миллионы людей. Состояние железной дороги, по которой они едут, проверяют упорные труженики-путейцы, вооружившись дефектоскопами. После каждого рейса составы проходят техническое обслуживание и вновь экипируются. Генеральную уборку внутри и снаружи вагона также делают после каждого рейса, ведь во время пути на нем остаются пыль, копоть, остатки нефтепродуктов.

– Наша работа связана с движением поездов, поэтому все это обязательные процедуры, – говорит Ольга Силантьева. – Специализаций на железной дороге много, но все они взаимосвязаны и направлены на обеспечение комфортного проезда людей.

Стаж работы сыктывкарки – тридцать два года. Как и многие, Ольга Силантьева начинала трудовой путь с работы проводником. Вспоминая с ностальгией о том времени, она рассказала, что в восьмидесятые годы работала в составе комсомольско-молодежной бригады на фирменном поезде «Вычегда».

– Хорошее время было, все помогали друг другу. Поначалу зимой работалось тяжело. Мне, например, особенно вторая зима запомнилась. Морозы, топить трудно, некоторые девчата ревели, многие не выдерживали и даже увольнялись. Но сейчас проводникам работать еще сложнее, потому что пассажиры стали более требовательными. Раньше они как-то проще были. Теперь с началом обновления парка поездов все хотят ездить в комфортных условиях – с биотуалетами, кондиционером. Естественно, это важно, ведь надо идти в ногу со временем, и тут мы полностью на стороне пассажиров. Наш парк медленно, но все-таки обновляется, – рассказала собеседница издания.

Позже Ольга Силантьева работала начальником поезда, инструктором и заместителем начальника резерва проводников. Пятый год трудится в пункте технического обслуживания вагонов, теперь в ее подчинении более двадцати человек, в основном мужчины. Она занимается расследованием задержек поездов и неисправностей, контролирует техническое состояние подвижного состава, ведет техническую учебу.

– Почему-то потянуло меня именно в ремонт вагонов. Поначалу тоже было непросто, ведь тут другая специфика. Если раньше надо было досконально знать устройство вагона внутри, то теперь наоборот. Постепенно привыкла, нашла с ребятами общий язык, хотя тоже не сразу получалось – все-таки мужской коллектив, люди всех возрастов, и контакт у меня не сразу пошел. Теперь находим компромиссы. Много читала, благодарна коллегам, они делились опытом, подсказывали, объясняли, как себя ведет «железо» на практике, потому что книга книгой, инструкция есть инструкция – все не пропишешь в ней, они мне именно рассказывали в деталях и предметно, – говорит Ольга Силантьева.

Отвечая на вопрос о том, скучает ли по работе непосредственно в поезде, железнодорожница говорит, что в юности ей, конечно, интересно было работать проводницей, но нужно идти вперед, осваивать что-то новое:

– Когда сюда перешла на ПТО, то где-то год скучала, но мне помогали проводники, они, встречая меня на перроне, подбадривали. Спасибо им большое за поддержку.

Будучи человеком с колоссальным опытом, Ольга Силантьева иногда преподает механическое оборудование вагонов (ходовая часть и внутреннее устройство вагонов) студентам, которые приходят на курсы проводников. О том, какая нынче молодежь, говорит, что ребята приходят разные:

– В последнее время они мне очень нравятся, позитивные, все впитывают, и видно, что у них есть желание работать. Сейчас я даже с ними на курсах молодею. Не многие, но иногда у нас ребята остаются и успешно продолжают карьеру железнодорожников. Один мальчишка уже в Ярославле трудится, а изначально пришел к нам на обучение, окончив физико-математический институт СГУ имени Питирима Сорокина.

Теперь Ольга Силантьева уже не представляет себя вне этой работы, ведь, даже будучи в отпуске, она часто думает о железной дороге, о манящих гудках поездов, особой атмосфере вокзальной жизни.

Ярослав СЕВРУК

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