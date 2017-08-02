Читательница Светлана Лыткина выиграла конкурс «Республики»

На минувшей неделе были подведены итоги очередного конкурса репостов, который проводится в группе газеты «Республика» «ВКонтакте». Победителем стала жительница Сыктывкара Светлана Лыткина. Она выиграла сертификат на три дня отдыха на двоих в гостевом комплексе «Савапиян» (деревня Савапиян села Пажга).

– Я просто увидела розыгрыш и решила поучаствовать, – рассказала «Республике» Светлана Лыткина. – Теперь каждый день просматриваю газету, читаю новости и статьи. Газета нравится тем, что на ее страницах можно узнать, что, где и когда происходит в нашем крае. На отдых поеду со своей семьей: мужем и замечательными сыновьями. Ожидаю, что впечатления от деревенского отдыха останутся незабываемые.

Сейчас в группе «Республики» идет очередной розыгрыш – его призом станет сертификат на двоих, дающий право проживания в двухместном номере в гостинице «Финноугория» в Финно-угорском этнопарке, который проводит межрегиональный фестиваль воздухоплавания «Живой Воздух» с 19 по 20 августа. У победителей розыгрыша появится возможность первыми наблюдать за полетами аэростатов в первый день фестиваля «Живой Воздух» 19 августа и красотами древнейшего села Ыб. Подведение итогов розыгрыша состоится 14 августа.

Артур АРТЕЕВ

Фото автора

Читайте газету «Республика» «ВКонтакте» www.vk.com/respublika_smi.

Принимайте участие в конкурсах и выигрывайте!