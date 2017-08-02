В Ухте открыли памятник Петру и Февронии

Скульптурный симпозиум «Север в трех измерениях» завершен

В конце прошлой недели в Ухте на территории храма Новомучеников и Исповедников Российских, в земле Коми просиявших, установили памятник из белого мрамора святым благоверным князю Петру и княгине Февронии Муромским – покровителям семьи, любви и верности. Это первый официально открытый памятник скульптурного симпозиума «Север в трех измерениях», проходившего в Ухте на протяжении трех недель. Симпозиум, в котором приняли участие десять скульпторов, посвящен 50-летию ООО «Газпром трансгаз Ухта» и приближающемуся 100-летию Республики Коми.

Авторы установленного памятника – известные скульпторы из Санкт-Петербурга Борис Сергеев и Ольга Панкратова.

В творческом арсенале этого союза – десятки памятников, установленных в разных городах России. В последние годы, как признались зодчие корреспонденту «Республики», они работают исключительно в духовном направлении. Бронзовая скульптура «Святой Николай», установленная на истоке Волги, скульптура «Святой Николай Столобенский» в Нило-Столобенской пустыни близ города Осташкова, бронзовые скульп-туры «Святой Лонгин Коряжемский» и «Святой Прокопий Устюжский – вот далеко не полный перечень работ ваятелей, несущих высокий нравственный посыл.

Изначально скульптура Петра и Февронии задумывалась авторами несколько в ином варианте. Зодчие долго не могли уйти от искушения изваять святых рельефом – на плите. Чтобы развеять сомнения, позвали священника, который заверил художников, что скульптура должна быть объемной.

Открытие памятника благоверным Петру и Февронии Муромским проходило под звон колоколов. Памятник освятил настоятель храма отец Роман, прочитавший молебен князю и княгине. Высокую оценку памятнику дала экспертная комиссия, в состав которой вошли искусствоведы из Санкт-Петербурга и Ярославля.

– Мне кажется, эта скульптура станет настоящим духовным и эстетическим символом Ухты, – отметила декан факультета теории и истории искусств, профессор кафедры русского искусства Государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина Светлана Грачева. – И в этом огромная заслуга генерального директора ООО «Газпром трансгаз Ухта» Александра Гайворонского, предоставившего скульпторам замечательные условия для работы, и куратора проекта Ольги Орловой, которая сумела ненавязчиво и тонко подойти к подбору скульпторов. В результате сложилась команда, включающая представителей нескольких школ. Здесь и академическое направление, и декоративное, представлено и современное искусство. Сам материал – белый мрамор и гранит – это уже украшение города. Думаю, что все эти восемь скульптур сделают Ухту еще более привлекательной и сюда захочется приезжать туристам.

– Этот памятник, символизирующий любовь и соединение душ, будет служить путеводной звездой для будущих семей, – сказала председатель экспертного совета, член-корреспондент Российской академии художеств, кандидат искусствоведения, заслуженный деятель искусств Нина Кутейникова. – Новая скульптура может поменять парадигму Ухты, придать городу новый вектор существования, ведь прежние памятники так или иначе были связаны с историей города. Сегодня здесь закладываются важные позиции эстетического, высокого духовного плана.

Директор издательского дома НЭП Дмитрий Алексеев выразил надежду, что с появлением памятника уйдет в небытие странная традиция в день свадьбы вешать замки на ограды моста через речку Чибью, а молодожены вместо этого будут приходить поклониться скульптуре святых Петра и Февронии как символу верности и любви.

Город украсят и другие работы скульпторов. Это скульптура Ильи Мишанина «Романтики», изготовленная из мрамора и гранита, которая будет установлена на Комсомольской площади. На улице Алексеева «вырастет» гранитный «Северный цветок» Александра Выборова. Пока еще не определились с местом для огромной скульптуры «Остров» Сергея Разманова. Скульптором, работающим с камнем, он становится второй раз в жизни. Кроме того, камень, доставшийся ему, оказался многим больше, чем предполагалось, немало времени ушло на обрубку лишнего. Несмотря на все это, работа – суровый северный человек с птицей и лисой – получилась внушительной и говорящей. Остальные объекты: «Северный ветер» Александра Хромых, «Северное солнце» Михаила Евдокимова, «Север в трех измерениях» Николая Краюхина – украсят зону отдыха – сквер, который газовики разбили для горожан возле нового здания ООО «Газпром трансгаз Ухта». И лишь одна работа «Кубометр газа», изготовленная по проекту Сергея Разманова, будет размещена непосредственно на территории предприятия.

Напомним, идея проекта «Север в трех измерениях» родилась более чем полгода назад. Впервые в истории скульптурных симпозиумов, что неоднократно отмечали эксперты, проект был столь мощно поддержан бизнесом и властью. Основным организатором проекта выступило ООО «Газпром трансгаз Ухта», также поддержали инициативу администрация Ухты и региональный Союз художников. Куратор и идейный вдохновитель проекта – член регионального отделения Союза художников России искусствовед Ольга Орлова.

В течение трех недель на территории управления аварийно-восстановительных работ (УАВР) ООО «Газпром трансгаз Ухта» кипела работа. Как признались сами зодчие, поначалу их несколько смутила отдаленность места работы от города. Но в первый же день, ознакомившись с условиями, они согласились: лучшего и быть не могло. Техника, предоставленная организаторами в помощь скульпторам, навесы, инструменты – все, о чем можно было только мечтать. Но главное – материал: прекрасный белый мрамор и гранит, привезенные с Урала. И еще одно безусловное достоинство рабочего места – неустанная забота команды организатора проекта, которая всячески оказывала и физическую, и моральную поддержку.

На официальном закрытии проекта, проходившем в головном офисе организаторов, генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Ухта», председатель оргкомитета симпозиума «Север в трех измерениях» Александр Гайворонский, поздравив всех участников с отличным завершением, отметил:

– Сегодня, когда позади творческие волнения, можно расслабиться и улыбнуться: все получилось. Думаю, мы не зря провели время – и с пользой для республики, и для Ухты в частности. Мы обогатились духовно, и мы будем продолжать поддерживать подобные проекты. В 2014 году я был на выставке Ван Гога в Санкт-Петербурге, мне запомнилась фраза – цитата из изречений художника: «Я всегда делал в жизни то, что не умею делать, чтобы уметь делать это». В нашей истории все получилось похоже. Мы делали то, что не умели, для того чтобы научиться. И научились. Заслуга тому – работа огромного количества специалистов, все было как на военной операции: быстро, четко, слаженно. Удивительно было видеть, как работали скульпторы, это серьезный напряженный труд, спасибо им за это.

– Мне доводилось видеть разные симпозиумы, но, пожалуй, впервые довелось увидеть, насколько тщательно и детально организаторы вникают во все этапы проведения проекта. Как председатель оргкомитета тщательно вникает во все тонкости работы, как сам выбирает и неоднократно выверяет и согласовывает с авторами отобранные под скульптуры места, – подчеркнула член комиссии по монументальному искусству при Мосгордуме Татьяна Бойцова.

Куратор проекта Ольга Орлова призналась, что проект «Север в трех измерениях» – это замечательная история, когда в единении бизнеса и творчества рождается настоящая нетленная красота.

Марина ЩЕРБИНИНА

Фото предоставлено ООО «Газпром трансгаз Ухта»