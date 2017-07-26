В Сыктывкаре пройдет патриотический автопробег

28 июля в рамках международного автопробега «С востока на запад России – с гордостью за прошлое, с ответственностью за настоящее, с уверенностью – в будущее», в столице Коми пройдет акция, организованная региональным отделением ДОСААФ России.

Сбор участников пробега состоится в 10 часов возле мемориального комплекса «Вечная слава». По информации пресс-службы столичной мэрии, планируется выступление представителей органов власти, военного комиссариата региона, ветерана Великой Оте-чественной войны, а также торжественное награждение медалью «90 лет ДОСААФ России». Также во время мероприятия пройдет передача символа автопробега – капсулы с землей от Коми.

После торжественной части автомобильная колонна проследует по маршруту: улица Коммунистическая – улица Морозова – Сысольское шоссе и продолжит движение в сторону села Выльгорт. После чего капсула отправится дальше в путь по маршруту следования пробега.

Игорь ПЕТРОВ