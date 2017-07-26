Главный шаман покидает Коми

Михаил Бурдин продолжит творчество в Санкт-Петербурге

Народный артист Коми, музыкант и композитор Михаил Бурдин в августе планирует уехать из Сыктывкара на постоянное место жительства в Санкт-Петербург. Его фолк-группа «Зарни ань» хорошо известна ценителям народной музыки в Коми. Не одно из мало-мальски значимых мероприятий в республике не проходит без ее выступления. Иногда то ли в шутку, то ли всерьез Михаила Бурдина называют «главным шаманом Коми». Говорят, что, пока он не покамлает на Стефановской площади Сыктывкара, весна в республике не начинается.

– У меня несколько причин для того, чтобы сейчас решиться на переезд в Санкт-Петербург, – рассказал музыкант «Республике». – В том числе и то, что в Северной столице уже много лет живет и работает в Михайловском театре мой сын.

У Михаила Бурдина много творческих проектов и планов, которые он намерен осуществить на новом месте. Но при этом он не будет забывать и родную республику.

– Я буду приезжать на концерты в Коми, – заверил он. – И одновременно начну выступать в Санкт-Петербурге.

Михаил Бурдин родился в корткеросской деревне Зулэб. В пять лет он мастерски освоил гармошку, и вскоре без него не обходилась ни одна деревенская свадьба или вечеринка. Когда Михаил учился в восьмом классе, в Зулэб в фольклорную экспедицию приехал композитор, преподаватель республиканского музучилища Прометей Чисталев. Послушав игру талантливого гармониста-самоучки, он рекомендовал тому учиться музыке. После этой встречи паренек из Зулэба без спроса родителей «в кирзовых сапогах, на грузовике» отправился покорять столицу Коми. После окончания училища по классу баяна Михаил Бурдин получил диплом Ленинградской консерватории имени Римского-Корсакова, окончил аспирантуру при консерватории и прошел стажировку в Северном русском хоре. Затем он вернулся в Сыктывкар, где устроился солистом-инструменталистом в филармонию.

Он мечтал создать в Коми театр музыкального фольклора, но эта мечта не воплотилась. Однако стал одним из организаторов республиканского музыкально-драматического театра фольклора и двух фольклорно-этнографических ансамблей:

«Парма» и «Зарни ань». В своем творчестве Михаил Бурдин органично сочетает современные и традиционные направления музыки, использует варган, бубен, сигудöк и другие музыкальные инструменты коми народа. Певец также мастерски владеет техникой горлового и гортанного пения. Музыка Бурдина звучит не только в Коми, но моментально распространяется по всему финно-угорскому миру. В следующем году музыкант отметит свой 70-летний юбилей.

Артур АРТЕЕВ

Фото Дмитрия НАПАЛКОВА