В Ижме планируется восстановить храм

Как сообщает пресс-служба министерства национальной политики Коми, уже проанализированы планы поэтапного производства в 2017-2021 годах реставрационных работ и их предварительная стоимость, осуществляется сбор средств от благотворителей.

Эти и другие вопросы, связанные с восстановлением церкви Преображения Господня в селе Ижма, были рассмотрены по поручению главы региона Сергея Гапликова во время рабочей встречи руководителя администрации главы Коми Михаила Порядина с представителями попечительского совета по восстановлению церкви, Благотворительного фонда по возрождению культурно-исторического наследия республики «Преемственность», ООО «Лузалес», общественного движения «Изьватас», администрации Ижемского района и министерства национальной политики региона.

Напомним, 1 июля 2017 года глава Коми Сергей Гапликов в ходе рабочей поездки в Ижемский район осмотрел церковь Преображения Господня в селе Ижма. Глава поддержал планы по восстановлению данного культурно-исторического объекта.

На встрече было отмечено, что восстановительные работы необходимо начать как можно раньше. По словам председателя попечительского совета храма Преображения Господня в селе Ижма Ивана Артеева, следующие смены сезонов здание может не выдержать. Таков был ответ специалистов, проводивших геологические изыскания и работы по обследованию храма.

– Нужны срочные укрепительные работы фундамента, замена купола, светового барабана, подкупольной части и кровли. Любая сумма будет бесценным вкладом в благое дело. Ведь только общими усилиями, в меру своих возможностей, мы можем сделать так, чтобы церковь жила как можно дольше, оберегая наши окрестности от всех невзгод, – высказал чаяния прихожан Иван Артеев.

Он сообщил, что попечительским советом ведется работа по сбору средств на восстановление храма. Ижемцы и выходцы из села, давно живущие за пределами республики, но навещающие свою малую родину, охотно вносят свой посильный вклад, опуская средства в специальные ящики.

Игорь ПЕТРОВ

Фото пресс-службы миннаца Коми