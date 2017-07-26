Ситуация в энергокомплексе Воркуты стабилизировалась

По итогам совещания по вопросам ЖКХ, прошедшего в Москве под руководством зампреда правительства России Дмитрия Козака, глава Коми Сергей Гапликов заявил, что ситуацию в энергетическом комплексе Воркуты удалось перевести из критической в штатную. Об этом сообщает пресс-служба руководителя региона.

– Вмешательство президента страны в ситуацию, которая еще год назад была критической, позволило спасти Воркуту, не дать заморозить людей и избежать коммунальной катастрофы. Сейчас ситуация стабилизировалась, Воркута достойно выдержала прошлый отопительный сезон. И это первый положительный результат работы, которую ведет сегодня собственник «Воркутинских ТЭЦ» компания ПАО «Т Плюс» по обеспечению устойчивого тепло- и энергоснабжения заполярного города. Но работа продолжается, и мы держим ее на особом контроле, – подчеркнул Сергей Гапликов.

Напомним, в рамках исполнения поручений президента России Владимира Путина компания ПАО «Т Плюс» разработала и реализует план мероприятий по модернизации оборудования Воркутинской ТЭЦ. Предпринятые в 2016 году меры позволили существенно снизить аварийность на объектах жизнеобеспечения Воркуты и пройти период зимних максимумов отопительного сезона 2016-2017 годов без серьезных инцидентов.

Поэтапное устранение недостатков и обеспечение нормативного технического состояния основного и вспомогательного оборудования ООО «Воркутинские ТЭЦ» планируется выполнить до 2019 года. Кроме того, ПАО «Т Плюс» приступило к реализации мероприятий в сфере теплоснабжения. Выполнение программы позволит к следующему отопительному сезону перевести Воркутинскую центральную водогрейную котельную с мазута на газ. Объем инвестиций в 2017 году составит около 250 миллионов рублей.

В рамках реализации соглашения о сотрудничестве между правительством Коми и ПАО «Т Плюс» разработаны и утверждены дорожные карты подготовки к заключению концессионных соглашений по объектам водоснабжения и водоотведения города Воркуты, а также объектам теплоснабжения на территории поселков Елецкий, Заполярный, Сивомаскинский и микрорайона Советский.

В ходе недавней рабочей поездки в Воркуту заместитель министра энергетики России Андрей Черезов отметил результативность предпринятых мер по приведению оборудования станций к рабочему техническому состоянию и обеспечению безопасности энергоснабжения потребителей Воркутинского и Интинского энергорайонов.

Работа по техническому перевооружению энергообъектов Воркуты находится на особом контроле главы Коми Сергея Гапликова, полномочного представителя президента России в Северо-Западном федеральном округе Николая Цуканова и Минэнерго России.

Роман СЕМЕНОВ

Фото заполярка-онлайн.рф