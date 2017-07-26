Сергей Гапликов – в двадцатке лидеров соцмедиа

Глава Коми впервые вошел в топ-20 самых упоминаемых губернаторов в соцмедиа. Имя руководителя республики за июнь текущего года в социальных сетях упоминалось 8,9 тысячи раз.

Рейтинг подготовлен компанией «Медиалогия» по числу упоминаний глав регионов России в сообщениях Twitter, «ВКонтакте», «Одноклассники», Facebook, Instagram, LiveJournal, YouТube, на форумах и в блогах. Лидерами прошлого месяца стали мэр Москвы Сергей Собянин (151 тысяча упоминаний) и глава Чечни Рамзан Кадыров (98,8 тысячи упоминаний), на третьем месте – губернатор Приморского края Владимир Миклушевский (64 тысячи упоминаний).

Новичками этого рейтинга стали сразу несколько губернаторов, в том числе Аман Тулеев (Кемеровская область), Александр Козлов (Амурская область), Борис Дубровский (Челябинская область), Вячеслав Шпорт (Хабаровский край), Артур Парфенчиков (Карелия) и глава Коми Сергей Гапликов.

Попадание руководителя республики в топ-20 социальных медиа эксперты связывают с тем, что недавно глава Коми завел собственный аккаунт в Instagram, где размещает фотографии из своих рабочих поездок.

Лина ПЕРОВА

Фото rkomi.ru