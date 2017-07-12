День открытых сердец

В реабилитационном центре «Города без наркотиков» состоялся очередной выпускной

7 июля в реабилитационном центре КРОО «Город без наркотиков», расположенном в поселке Месъю Княжпогостского района, состоялся традиционный день открытых дверей. Мероприятие это проводится каждый год, и на него съезжаются выпускники центра, которые прошли реабилитацию и сумели избавиться от наркотической и алкогольной зависимости.

В этом году таких людей стало больше: новые выпускники в торжественной обстановке получили свидетельства об успешном прохождении курса реабилитации. Для них это не просто бумага – билет в новую жизнь. Да просто в жизнь, которая для многих могла бы уже закончиться, если бы не реабилитация.

В цепях зависимости

Перед началом мероприятия короткую экскурсию для гостей провел старший центра Евгений Киселев. Сам себя он в шутку называет «авто-мото-теле-фото-вело-радио-монтер». В центре он освоил множество профессий, научился и еду готовить, и коров доить, старший сын теперь с гордостью говорит: «Папа у меня – золотые руки». А несколько лет назад все было совсем иначе, жизнь Евгения укладывалась в незатейливую формулу: украл – употребил – в тюрьму.

В 2011 году Евгений в очередной раз вышел на свободу. Состояние его здоровья к тому моменту, мягко говоря, оставляло желать лучшего, поскольку шестнадцать из тридцати прожитых лет он употреблял наркотики. Объясняет это тем, что рано стал сиротой, «воспитала» его улица, там и втянулся. Начал с героина, потом перешел к варке еще более опасного дезоморфина. Как и все наркоманы, Евгений был сосредоточен на достижении одной цели – получении заветного зелья любой ценой.

В конце концов жена, к тому времени уже бывшая, поставила его перед выбором: либо реабилитация, либо лишение родительских прав, потому что такой отец, по ее мнению, был не нужен их маленькому сыну.

Это Евгения всерьез задело: даже в том своем состоянии он искренне верил в то, что мужчина должен вырастить сына, построить дом и посадить дерево. Какое-то дерево посадил, свое жилье приобрел, а вот для сына тогда примером не стал – к счастью.

В то время Евгений вообще не признавал, что у него есть какие-то проблемы, а если и шла жизнь не так, то виноват в этом всегда был кто-то другой – та же жена, друзья, да все вокруг. Мужчина не мог взять на себя ответственность даже за свою собственную жизнь, не говоря уж о жизни ребенка. Тогда Евгений этого не понимал, считал себя неплохим отцом, но для сохранения отношений с ребенком решил выполнить «каприз» жены. В успех затеи с реабилитацией не верил, собирался просто «отбыть срок», чтобы супруга отвязалась.

С любовью и состраданием

В реабилитационный центр в Месъю мужчина прибыл с целым набором тяжелых болезней, которыми страдают наркоманы, весь в гниющих язвах от дезоморфина – считай, одной ногой в могиле. Поэтому в первую очередь его отвезли в больницу ухтинского поселка Шудаяг, там откачали. Когда Евгения снова привезли в Месъю, от слабости он не мог ходить. Сейчас трудно поверить, что такой период был в жизни этого крепкого, энергичного мужчины. На вопрос, что помогло измениться, Евгений отвечает коротко: «Любовь».

В центре Евгений увидел знакомых – когда-то вместе употреб-ляли. Реабилитация изменила их в лучшую сторону даже внешне, а внутренне они преобразились так, что новичок долго искал в их поведении какие-то скрытые мотивы, тайную корысть. Ему, наркоману, который ставил себя во главу угла и стремился унизить окружающих, было сложно поверить в бескорыстную любовь к ближнему.

– Эти ребята стирали мне одежду, готовили еду, носили меня, неходячего, на руках в столовую, – рассказывает Евгений. – Я все думал, что же они хотят от меня получить, в чем их выгода. Ценностей у меня нет, денег нет, даже на органы не продашь – не нужны никому такие органы. И не понимал, что это просто любовь.

В центре проходила реабилитацию и старая знакомая Евгения: из-за проблем, возникших в результате употребления дезоморфина, ей ампутировали ногу.

– Смотрю на нее и не понимаю: веселая, довольная. Это в ее-то состоянии! – вспоминает Евгений. – Ее пожалеть впору, а она на меня смотрит с такой добротой и состраданием: мол, и у тебя все хорошо будет.

Судьба этой женщины сложилась благополучно: после реабилитации она вышла замуж, родила здорового ребенка. И Евгений справился: сумел избавиться от зависимости. Здесь же, в центре, встретил женщину, которую полюбил. Они поженились, у них родились двойняшки – сын и дочь.

– Это счастье в двойном размере, – с любовью глядя на малышей, произнес Евгений.

Во время всего мероприятия он держал дочку на руках. Дети, похоже, вообще были самыми желанными гостями на этом празднике: они бы не появились на свет, если бы их родители когда-то не нашли в себе силы пройти реабилитацию.

Ни минуты покоя

В самом процессе реабилитации, по словам Евгения, нет ничего сложного: зависимые люди учатся жить. Многие не без удивления узнают, как достается хлеб насущный и прочие блага, которыми в прошлой жизни их обеспечивали в основном близкие. В центре приходится ухаживать за коровами, козами, свиньями, рубить дрова, топить печь, стирать белье. Недавно здесь появилась пилорама, где тоже работают реабилитанты. Год назад при участии сотрудников реабилитационного центра была создана управляющая компания «Горизонт», которая обслуживает жилой фонд соседнего поселка Чиньяворык. И пилорама, и управляющая компания, по замыслу их создателей, должны приносить деньги, поскольку натуральным хозяйством сейчас не проживешь. А для проходящих реабилитацию работа – возможность получить навыки, которые пригодятся и за пределами центра.

– Я ведь тоже, когда сюда попал, особым умельцем не был, – не скрывает Евгений. – Всему научился здесь, теперь сам учу других, но и все время учусь чему-то новому.

Свободного времени у реабилитантов практически нет: они то работой заняты, то на общих мероприятиях. Евгений подчеркнул, что от праздности и появляются ностальгические воспоминания о прошлой жизни, возникают нехорошие идеи. А если человек все время занят, ему некогда размышлять, как бы испытать «острые ощущения».

Вокруг центра нет забора, нет охраны, любой, кто считает, что не готов измениться, волен уйти. Единственное, о чем просит Евгений во время беседы с очередным новичком, не покидать центр «по-английски», не прощаясь. Он заверяет, что держать никого не будет – насильно в новую жизнь не загонишь. Просто ему, как старшему центра, надо немного времени, чтобы организовать отбытие несостоявшегося реабилитанта домой. Но даже тот, кто ушел, может вернуться, если поймет, всей душой почувствует, что не может больше жить в плену зависимости.

Каждый год в день открытых дверей люди, с успехом прошедшие реабилитацию, возвращаются в центр, который считают вторым домом, потому что здесь их жизнь началась заново. Каждый из них может рассказать свою историю с трогательным хэппи-эндом. Попав в плен зависимости, они теряли все: семью, работу, друзей, здоровье. После курса реабилитации возвращались в семью и в общество другими людьми – здоровыми прежде всего духовно, способными любить и сострадать. С возвращением этих человеческих качеств возрождалось утраченное когда-то семейное единство, шла в гору карьера, приходило общественное признание.

Поверить в себя

Для тех, кто успешно завершил реабилитацию, день открытых дверей – возможность встретиться со старыми друзьями, вспомнить время, проведенное в центре. Те, кто только начал непростой путь к исцелению, могут пообщаться с людьми, которые сумели начать новую жизнь и достигли в ней успеха. Многим именно эти встречи позволяют поверить в свои силы, в то, что они тоже сумеют победить зависимость.

С праздником собравшихся поздравила глава СП «Чиньяворык» Валентина Коковкина. Она отметила вклад, который «месъюнцы» вносят в жизнь сельского поселения, в развитие территории, в работу в сфере ЖКХ. По словам Валентины Коковкиной, специалисты управляющей компании «Горизонт», организованной при участии центра, стали палочкой-выручалочкой для жителей Чиньяворыка. И хоть сотрудничество с новой компанией нельзя назвать совсем беспроблемным, коммунальщики и поселковая власть работают рука об руку и всегда находят общий язык.

Представитель Национального антинаркотического союза (НАС) в Республике Коми, президент благотворительного фонда «Выбираю жизнь» Денис Шиманский подчеркнул, что наркомания не приговор, а всего лишь болезнь, причем излечимая. Бывшие наркоманы, прошедшие реабилитацию, живут полноценной жизнью, работают на благо общества, воспитывают детей – и это лучшее доказательство того, что у каждого есть второй шанс.

Руководитель «Города без наркотиков» Александр Кренинг передал благодарственные письма всем, кто помогал и помогает в работе организации. Директор реабилитационного центра Степан Смирнов вручил «выпускникам» этого года свидетельства об успешном прохождении реабилитации и пожелал новых побед в жизни, новых идей и новых целей.

После завершения официальной части и концертной программы на футбольном поле состоялся матч между командами КРОО «Город без наркотиков» и реабилитантов. Первый период закончился со счетом 0:1 в пользу реабилитируемых, но во втором периоде команда «Города без наркотиков» взяла вверх над соперниками. Матч завершился со счетом 3:1 в пользу «Города без наркотиков».

Людмила ВЛАСОВА

Фото Дмитрия НАПАЛКОВА