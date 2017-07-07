В Яснэге новая амбулатория

В поселке Яснэг Сыктывдинского района открылась врачебная амбулатория с дневным стационаром.

Строительство ФАПа началось еще в 2015 году. Как сообщает пресс-служба районной администрации, процесс затянулся из-за проблем при устройстве системы канализации. У подрядной организации ушло полтора года, чтобы решить этот вопрос. Все это время местные жители получали медицинские услуги в старом здании амбулатории, возведенном еще в 1939 году.

Претерпел изменения и сам проект новой амбулатории. Изначально планировали построить ФАП с пристройкой – жильем для фельдшера, но по многочисленным просьбам местных жителей переделали это помещение под дневной стационар на четыре койки. Теперь амбулатория имеет возможность оказывать стационарное лечение. В светлых, просторных и теплых кабинетах прием пациентов будут вести участковый терапевт, фельдшеры, акушерка, средний медицинский персонал. В здании расположен также аптечный пункт.

По информации минздрава Коми, приобретение оборудования обошлось в 320 тысяч рублей, а в целом амбулатория – в шесть миллионов. Напомним, ФАПы выкупаются республикой у построивших их организаций в рамках государственно-частного партнерства.

Помимо Яснэга амбулатория обслуживает поселок Кемъяр и село Ыб, туда в определенные дни выезжает фельдшер. Всего ФАП обслуживает более 1200 пациентов, из которых 214 – дети. Взрослый и детский прием разделены по дням, такой же принцип работы процедурного кабинета – прививки и уколы делаются через день.

Лина ПЕРОВА

Фото пресс-службы администрации

Сыктывдинского района