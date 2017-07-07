«Нужная полочка» от сосногорских школьников

Проект под названием «Нужная полочка» сосногорского общественного объединения «Школа волонтеров», работающего при Доме детского творчества, занял первое место на международном фестивале «Детство без границ». «Нужная полочка» победила сразу в двух номинациях: «Диалог поколений» и «Салют, пионерия!».

Суть проекта в том, что жители Сосногорска, Ухты, а также поселков Шудаяг и Нижний Одес могут оставить продукты для нуждающихся на специальных полках в сетевых продуктовых магазинах. Проект, стартовавший в объявленный главой Коми Сергеем Гапликовым Год добрых дел, сосногорские школьники разработали под руководством педагогов Галины Бекаревич и Инны Васякиной. Наибольшую активность проявили Лиона Куницина, София Путивская, Дарья Сергиенко, Алексей Мартюшев, Даниил Милехин и Денис Иванча.

Еще один проект «Сытый кот», которым под руководством Галины Бекаревич занимались Лиза Симудрова, Дима Задорин, Саша Савина, Денис Иванча и Даниил Мелехин, победил в номинации «Экологический марафон». Ребята посетили приют, посмотрели, как живут животные, узнали, что им необходимо, и подготовили презентацию. Затем дети провели в образовательных организациях Сосногорска уроки добра и объявили о сборе необходимых средств, чтобы приобрести корма, подстилки, медикаменты, устроили беспроигрышную лотерею и каждому дарителю вручали маленький сувенир. В итоге приют был обеспечен всем необходимым на несколько месяцев.

Лина ПЕРОВА