Депутаты упразднили аппараты

Сосногорские депутаты, как городские, так и районные, проголосовали за упразднение аппаратов своих советов. Это очередной этап оптимизации местного самоуправления, которая идет в муниципалитете уже пять лет.

Напомним, началось все с того, что ради сокращения расходов на содержание местных органов власти семь сельских поселений административно «присоединили» к Сосногорску. Затем ради прекращения дублирования функций городской и районной власти ликвидировали администрацию городского поселения «Сосногорск». Теперь дело дошло и до аппаратов горсовета и райсовета.

Как сообщается на официальном сайте администрации района, это решение – логичное продолжение процесса оптимизации. До сих пор содержание аппаратов обходилось местной казне в 6,5 миллиона рублей ежегодно. По мнению самих народных избранников, без двух аппаратов вполне можно обойтись, для нормальной работы хватит одного отдела для обоих депутатских корпусов.

Анна ПОТЕХИНА