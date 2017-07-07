Не стало Александра Рекемчука

В Москве на 90-м году жизни скончался писатель и сценарист, профессор Литературного института имени Горького Александр Рекемчук. Его жизнь и творчество неразрывно связаны с Республикой Коми.

Александр Рекемчук родился в Одессе, в 1952 году окончил Литературный институт. После первого курса студентов направляли на практику. Александр выбрал Сыктывкар. С 1947 по 1959 год он работал журналистом в редакции газеты «За новый Север», позже ставшей «Красным знаменем». Затем был собкором газеты «Красное знамя» в Ухте. Чтобы остаться в Коми АССР, перевелся на заочное отделение литинститута. В Сыктывкаре Александр Рекемчук познакомился с будущей женой – Луизой Потолицыной. В 1963 году супруги переехали в Москву, но не теряли связи с писателями из Коми – Рекемчук переводил на русский язык их произведения.

Самыми известными произведениями писателя стали «Молодо-зелено», «Мальчики», «Нежный возраст» – по ним были сняты фильмы. Всего по произведениям Рекемчука выпущено одиннадцать кинокартин. Его книги переводили на иностранные языки. Издания выходили на английском, французском, немецком, польском и других языках.

Популярность завоевали также его произведения «Тридцать шесть и шесть», «Хлопоты», сборник очерков «Мамонты». События многих произведений разворачиваются в Коми АССР, а на страницах романа «Тридцать шесть и шесть» описан северный Город-на-реке, в котором легко узнается Сыктывкар.

По словам близких писателя, прозаик давно болел, последние дни он провел в реанимации.

Артур АРТЕЕВ