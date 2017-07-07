Семейное счастье Каневых

Четверо детей – главное богатство супругов из Ижмы

Сегодня, 8 июля, в России отмечается День любви, семьи и верности. В преддверии праздника корреспондент «Республики» побывал в гостях у многодетной ижемской семьи Ольги и Виталия Каневых.

Ольга и Виталий Каневы (так уж получилось, что фамилию девушке после замужества менять не пришлось, поскольку они с супругом однофамильцы) выросли в деревне Малое Галово. Эта деревня известна на всю республику своими уникальными круглыми камнями на берегу реки. В детстве они ходили в одну школу в Кельчиюре, но поскольку Виталий на три года старше Ольги, то учились они в разных классах. К тому же до девяти лет Ольга жила в Кельчиюре, а Виталий все детство провел в Малом Галово.

После школы Ольга поступила на финно-угорский факультет Сыктывкарского университета, а Виталия призвали в армию. Парень служил в горячих точках: в Таджикистане, потом на границе Дагестана с Чечней, где начали разворачиваться боевые действия. А семь лет назад он получил награду за ликвидацию лесных пожаров в районе и грамоту за подписью Шойгу. Пути-дорожки молодых людей снова свели их в родном краю, они встретились и поняли, что не могут жить друг без друга. Правда, произошло это не сразу. Ольга, окончив вуз в 2001 году, к тому времени уже три года отработала в ижемской школе учителем коми языка и литературы. Виталий после учебного центра пожарной охраны служит начальником караула в местной пожарно-спасательной части. 27 августа 2004 года Ольга и Виталий сыграли свадьбу.

Свой дом в Ижме Каневы возвели в 2005 году. Тогда же у них родился первенец – Артемий. Второй родилась девочка Ярослава. Ей сейчас шесть лет. Вслед за ней через два года родился Захарий. А в этом году семью пополнил младший сынишка Илюша. В доме сейчас четыре комнаты, но чем хорош деревенский дом – всегда можно пристроить дополнительную комнату. Семейство намерено расширить дом и сделать отдельную комнату для единственной дочери – Ярославы. Ольга пока находится в декретном отпуске по уходу за младшим сыном, но с 1 сентября планирует вернуться на работу.

– Муж очень помогает мне по хозяйству, не чурается женской работы: и посуду помоет, и белье вывесит, может и пол помыть, – рассказывает она. – Очень вкусно готовит еду. При этом мужская работа по хозяйству также всегда выполнена. Думаю, поэтому у меня есть время и возможность добиваться успехов в работе.

Мы поинтересовались у Ольги, как ее ученики и родные дети относятся к изучению коми языка.

– Дома мы говорим с детьми только на родном языке. Русский они выучат и в школе, и общаясь с друзьями. Уверена, что детям никак не повредит знание двух языков. В школе почти все ребята знают или хотя бы понимают коми язык, но на переменах редко можно услышать родную речь. Хотя если подойти и заговорить с ними по-коми, то они спокойно могут перейти на родной язык. Сейчас тоже, может, и не все хотят изучать коми язык, но таких «бунтов», когда родители приходят к директору школы и просят освободить ребенка от уроков коми языка, уже не бывает. Изучают все, и большинство относится к коми языку положительно. Все понимают, что хорошее знание языка лишним не будет, – считает Ольга Канева.

Старшие дети не только помогают родителям по дому, но и успевают заниматься в кружках. Артемий в этом году окончил музыкальную школу по классу баяна. А Ярославу записали в эту же «музыкалку» на народное пение. Педагоги отметили у детей хороший музыкальный слух. Также Артемий в первом классе занимался в районном спортивном центре скалолазанием, шахматами. А сейчас паренек увлекся популярными в Ижме национальными видами спорта. На районных соревнованиях по метанию топора он занял первое место. В этом году старший сын Каневых записался на тяжелую атлетику и почти сразу добился результатов: в мае на первенстве по тяжелой атлетике, которое проходило в Сыктывкаре, занял третье место в своей весовой категории. Не удивительно, что при таком интересе к спорту мальчик хочет стать учителем физкультуры.

У пятилетнего Захария своя страсть. С двухлетнего возраста он ходит со взрослыми на рыбалку, а мультфильмам предпочитает передачи про этот вид досуга. Малыш сам ищет червей, уже знает рыбацкие хитрости, приносит домой улов и мечтает поймать самую большую рыбу. Возможно, на его увлечение повлияло то, что семья Каневых любит ходить в походы на речку и в лес.

Ярослава в этом году пойдет в первый класс, но девочка уже успела проявить свои таланты. В музыкальной школе она занималась на курсе музыкально-эстетического воспитания. По словам девочки, ей очень нравилось, как они там занимались ритмикой, пели, танцевали, рисовали, изучали английский. Недавно она заняла первое место в районном конкурсе чтецов. Девочка прочитала на коми языке стихотворение Александры Мишариной о родной земле.

Младшего Илюшу братья и сестра любят и воспитывают. Артемий – главный его воспитатель, да и Ярослава часто просит дать ей подержать братика.

– Мы с мужем считаем, что в воспитании нужна разумная строгость, ведь в наш компьютерный век без этого дети очень быстро расхолаживаются, – поделилась своим педагогическим опытом Ольга Канева. – Поэтому у нас есть такое требование к детям: сначала сделать что-то полезное по хозяйству, а потом уже гулять или садиться за компьютер. Наши дети сидят за компьютером один раз в день и не больше положенного им времени – в зависимости от возраста.

Семья Каневых всегда активно участвует во всех акциях и конкурсах, объявленных в садике или в группе.

– Мы стараемся подходить к любому конкурсу творчески, – говорит Ольга. – В этом году сделали два лэпбука (книжки-раскладушки) под названием «Пуяс» (деревья) и «Чери» (рыба), придумали «Пасхальный набор». А еще по просьбе воспитателя дочери изготовили настольный макет деревенского дворика. Несколько лет назад стали собирать палочки от мороженого, чтобы создать из них какой-то узор в интерьере дома, но этой идее не суждено было сбыться. Зато палочки пригодились для «домика». В прошлом году участвовали в конкурсе «Ме да мам да бать – вына да збой котыр», посвященном Дню семьи. Правда, у мужа как раз тогда нога заболела, и его заменил мой брат. Мы представляли наш детский сад с еще одной семьей и заняли второе место. А в личном зачете у нас первое место. Каждый год участвуем в шествии «Бессмертного полка», наши дети знают, что все их четыре деда защищали Родину на фронтах Великой Отечественной войны.

Ольга – очень творческий человек и большая придумщица. Пару лет назад ее наградили за победу в республиканском конкурсе на лучший этнокультурный проект – она предложила установить вдоль улиц села таблички со стихами на коми языке. В прошлом году ее наградили как лучшего в районе учителя коми языка. И совершенно неожиданно для себя, родных и коллег она проявила талант снайпера – на районных соревнованиях по стрельбе занимает первые места.

– Когда я училась еще в шестом классе, у нас в деревне прошли соревнования по пулевой стрельбе среди взрослых. Я там тоже участвовала и заняла первое место, – рассказывает наша собеседница. – Ходила как-то на охоту с мужем, но, как говорится, «птичку жалко». Не стала стрелять по живой дичи.

– Секрет нашего семейного счастья – это слышать и понимать друг друга, доверять друг другу, – поделилась Ольга.

– А главное – это любить друг друга, – добавил Виталий.

Как сообщили «Республике» в Ижемской администрации, сейчас в районе проживает 375 многодетных семей. По три и четыре ребенка растут в 368 семьях. В пяти семьях воспитывают по пять детей, в двух семьях – в поселке Щельяюр и селе Сизябск – по шесть детей. По данным статистики, в среднем в районе ежегодно регистрируется более сотни браков и рождается около трехсот младенцев. По данным Минтруда РК, на 1 июня 2017 года в Республике Коми 8878 семей имеют удостоверения многодетных.

Артур АРТЕЕВ

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С 2008 года в России 8 июля празднуется День семьи и верности. Дата совпадает с перенесением мощей Петра и Февронии Муромских в Троицкий женский монастырь. В христианстве 8 июля именуют Днем Петра и Февронии. Эти исторические личности являются символом крепкой семьи и эталоном христианского брака. Легенда рассказывает, что однажды Петр заболел неизвестной болезнью. Его тело покрылось странными пятнами, которые уродовали кожу. Кто-то сказал ему про крестьянку-кудесницу Февронию, которая может излечить от любых недугов. Князь немедленно направился к ней. Девушка дала ему мазь и велела смазать все пятна, кроме одного. За свою работу Феврония попросила взять ее в жены. Но Петр не захотел жениться на простолюдинке. И на его коже снова появились пятна. Это произошло из-за одного пятна, которое хитрая Феврония просила не трогать. Князь вернулся к девушке и уже полностью избавился от напасти, после чего взял крестьянку в жены. Девушка оказалась работящей, хозяйственной, ласковой, доброй и понимающей. Довольно быстро он влюбился в жену и не представлял, как жил без нее раньше. Их семья обрела настоящую любовь и стала символом истинной преданности. Перед смертью супруги просили похоронить их в одном гробу. Петр и Феврония умерли в одно время. Их просьбу не выполнили, положив рядом в разные гробы. На следующий день после похорон их тела были найдены в одном гробу. Это посчитали чудом, доказывающим вечную любовь и верность.

Отмечать День верности и брака предложил глава города Мурома, отправив в 2006 году в Госдуму обращение, содержащее 15 тысяч подписей. В марте 2008 года Совет Федерации учредил новый официальный праздник. Пока он является рабочим, но в дальнейшем может стать выходным, как прочие государственные праздники. Оргкомитет праздника ежегодно вручает медаль «За любовь и верность» супружеской паре, прожившей вместе четверть века. На лицевой стороне медали отчеканена символика торжества – цветок ромашки, а на обратной – лики Петра и Февронии.