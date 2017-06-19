Стипендия за коми язык

В Сыктывдинском районе школьники, успешно изучающие коми язык и активно участвующие в мероприятиях по его популяризации, будут по итогам учебного года получать стипендию главы администрации муниципалитета. Такое предложение в адрес Олега Лажанева прозвучало от участников рабочей группы по изучению коми языка как родного в школах района и было руководителем района с воодушевлением поддержано.

Местные активисты регионального движения «Коми войтыр» считают, что лучше всего организовать погружение в коми язык через внеурочную деятельность – кружки. Планируется, что это будут группы по 15-20 человек. Чтобы определить потенциальных участников кружка, специалисты районного управления образования провели мониторинг в старших группах детских садов. Анкетированием были охвачены родители 260 выпускников дошкольных учреждений. Их спрашивали о национальном составе семьи, владении коми языком, общаются ли они с ребенком на коми, читают ли им коми произведения, смотрят ли коми мульт-фильмы, какое значение придают изучению коми языка в школе. Только 12 процентов опрошенных семей оказались полностью коми, но при этом лишь один процент говорит со своими детьми на родном языке, 10 процентов – на коми и русском.

С этим небольшим количеством семей и будет проводиться работа. По мнению начальника районного управления образования Нины Панюковой, сначала надо разработать программу внеурочной деятельности для начального звена школы, а затем с каждым годом ее наполнять и видоизменять. Кроме того, необходимо работать с комиговорящими родителями, стимулировать их и ребят говорить на родном языке, изучать его. Также педагоги предлагают проводить в районе большее количество конкурсов по коми языку и литературе.

Галина ВЛАДИС