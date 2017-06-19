День по-новому с Монди СЛПК

В акции «Начни день по-новому» («Making a difference day») приняли участие сотрудники АО «Монди СЛПК». Такое мероприятие проходит на всех предприятиях Группы Mondi ежегодно, его задача – привлечь внимание к необходимости вести здоровый образ жизни, беречь природу и соблюдать правила безопасности на работе.

«Начни день по-новому» – это деловая игра по станциям, ее участникам нужно пройти несколько этапов и выполнить конкурсные задания, а заодно узнать или испытать что-то новое для себя.

Проходила акция в течение всего дня, и в ней приняли участие более двух тысяч человек. На то, чтобы очередная группа, состоящая из сотрудников Монди СЛПК и представителей подрядных организаций, выполнила все задания, был отведен час. Игровую площадку организовали прямо за главной проходной. Чтобы добавить участникам бодрости, им предлагали фрукты, воду и полезные батончики. Ведущие раздали путевые листы, на которые нужно было ставить печати после прохождения того или иного этапа.

Всего было шесть станций: «Корпоративная культура Inspire», «Бережливое производство», «Здоровье – это успех», «Зеленое производство», а также две тематические станции по безопасности производства.

Участники акции выполняли различные задания, например, при помощи компьютерной программы правильно одевали виртуального рабочего, которому нужно трудиться в сложных условиях – на высоте, в шумном и загазованном помещении, учились пользоваться огнетушителями (воздушно-пенным, углекислотным, порошковым), отвечали на вопросы об устройствах безопасности в автопогрузчике. Кроме того, их знакомили с правилами работы на высоте, учили оказывать первую помощь пострадавшим, а с помощью специального симулятора – автокресла, съезжающего по металлическим рельсам, можно было на себе испытать, что чувствует человек во время аварии с лобовым столкновением. Скорость условной «машины» составляла всего 12 километров в час, и «пассажир» был пристегнут ремнем безопасности, так что участникам акции ничего не грозило. На экологической станции разгадывали ребусы, оставляли свои обещания природе и получали в подарок саженцы сосны или ели из лесопитомника Монди СЛПК.

На станции «Здоровье – это успех», чтобы получить печать в путевой лист, заданий выполнять было не нужно, медицинские работники измеряли вес, рост и давление участников, а также уровень «загазованности» легких и давали рекомендации, а заодно угощали пряниками с рекиценом – веществом, способствующим пищеварению и борющимся с дисбактериозом.

После прохождения всех станций участник, предъявив путевой лист с печатями, мог получить приз по выбору.

Анна ПОТЕХИНА

Фото Дмитрия НАПАЛКОВА