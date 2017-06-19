Народные проекты прошли первоначальный отбор

26 народных проектов Сыктывкара претендуют на республиканское софинанcирование в 2018 году. Как сообщает пресс-служба столичной администрации, в сфере занятости, а также малого и среднего предпринимательства конкурсной комиссией отобрано по одному проекту, по шесть – в сферах благоустройства и физкультуры и спорта, пять проектов – культурные, три инициативы касаются этнокультурного развития народов, четыре относятся к сфере образования.

В этом году республика ввела дополнительный критерий при оценке проектов – готовность жителей города участвовать в проектах деньгами, материалами и трудом.

– Во многих представленных инициативах такая поддержка горожан предусмотрена, что увеличивает шансы наших проектов на получение республиканского софинансирования, – отметил столичный градоначальник Валерий Козлов. – Уверен, что каждый из представленных проектов достоин реализации, поскольку инициирован неравнодушными людьми, желающими улучшить жизнь в нашем городе и его внешний облик.

Муниципалитет тоже поможет деньгами при реализации проектов, преодолевших региональный этап «Народного бюджета». Какие из представленных 26 проектов получат финансовую поддержку республики, станет известно в 2018 году.

Галина ВЛАДИС