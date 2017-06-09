Уважаемые жители Республики Коми! Дорогие друзья!

Поздравляю вас с одним из главных государственных праздников нашей страны – с Днем России!

Это праздник огромной страны с уникальной историей, богатейшим культурным и духовным наследием. Это день всех россиян, для которых любовь к Родине, патриотизм всегда были и остаются главными человеческими ценностями.

Каждый из нас заинтересован в сильной и великой России. Общими усилиями мы делаем все для того, чтобы наша Родина была политически стабильным и экономически сильным государством, где комфортно жить и работать, где в мире и согласии живут разные народы и трудятся во имя общего блага. Только все вместе мы сможем обеспечить нашей стране достойное будущее, а это значит благополучное будущее наших детей и внуков.

Дорогие земляки, желаю вам крепкого здоровья, счастья, добра и взаимопонимания, оптимизма и успехов в созидательном труде. Мира и процветания нашей Родине!

Сергей Гапликов, Глава Республики Коми