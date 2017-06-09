Уважаемые земляки, друзья!

Дорогие жители столицы Республики Коми!

Поздравляю вас с Днем России и Днем города Сыктывкара!

Эта дата занимает особое место в нашем календаре. 12 июня 1990 года была принята «Декларация о государственном суверенитете РСФСР», положившая начало новому этапу в жизни России. С тех пор страна прошла непростой путь становления, сумела подтвердить статус сильной и независимой державы. Сохранить многовековые традиции. Объединить множество народов и культур. Создать условия для свободного и динамичного развития.

День России отмечают люди разных возрастов, национальностей, культур и поколений. Но всех нас объединяет Отечество, желание быть сильными и благополучными. Процветающая, крепко стоящая на ногах, независимая Россия – вот наше настоящее и будущее.

Позитивные изменения произошли и в нашей родной Республике Коми. Мы гордимся своей малой родиной, стремимся сделать ее лучше и краше. Этот праздник символизирует стремление всех нас к процветанию, благополучию, стабильности.

Желаю всем крепкого здоровья и благополучия. Пусть вас и ваши семьи всегда сопровождают мир, согласие и уверенность в завтрашнем дне! А над Республикой Коми и городом на Сысоле всегда будет чистое и мирное небо.

С праздником!

Надежда Дорофеева, председатель Госсовета Коми