Леспром в центре столицы

В течение двух дней, в четверг и пятницу, в Сыктывкаре проходила выставка «Леспром-2017». Промышленники Коми и других регионов Северо-Запада продемонстрировали свои возможности потенциальным клиентам, а заодно развлекли горожан.

Открыли выставку президент Торгово-промышленной палаты Коми Саркис Манасарянц и заместитель министра промышленности Коми – начальник управления лесного хозяйства Сергей Шевелев, пожелавшие участникам «Леспрома-2017» больших успехов в бизнесе и процветания: «ведь тогда и налоги, отчисляемые ими в бюджет, станут больше, а значит и жизнь в регионе лучше».

Популярностью у горожан пользовался стенд с бензопилами: на глазах прохожих умельцы виртуозно выпиливали из бревен деревянные скульптуры. Дети с восторгом хватались за массивные манипуляторы лесозаготовительной техники и рвались посидеть в кабинах, благо им это охотно разрешали. Взрослые фотографировались возле «лесных комбайнов» и погрузчиков, оценивали ровность спилов на бревнах и качество выставленных на площади элементов деревянных строений. Также все желающие могли детально рассмотреть линию по производству брикетов из древесных отходов.

Самую затейливую деревянную продукцию по традиции представил УФСИН: умельцы, попавшие в места не столь отдаленные, изготовили для выставки шахматы, нарды, резные разделочные доски, фоторамки, а кроме того – топливные брикеты.

Коми региональный лесопожарный центр на Стефановскую площадь привез различные средства пожаротушения и амуницию лесных огнеборцев.

Стенд АО «Монди СЛПК» был интерактивным: взрослым и детям предлагалось правильно разместить на магнитной доске сегменты, обозначающие тот или иной этап производства бумаги, в награду можно было получить саженцы елей из лесопитомника. Кроме того, любой желающий мог написать на зеленом бумажном листочке свое обещание или пожелание лесу, природе и прикрепить его на символическое дерево.

Анна ПОТЕХИНА

Фото Дмитрия НАПАЛКОВА