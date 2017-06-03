Теплые дни прошедшей весны на «Сыктывкарса тулыс»

С 18 мая по 2 июня в Государственном театре оперы и балета Коми прошел ХХVII фестиваль оперного и балетного искусства «Сыктывкарса тулыс» («Сыктывкарская весна») имени Ии Бобраковой. На фестивале были представлены два классических балета, поставленных на родных подмостках, балетный спектакль гостей, две оперы, оперетта, концерт-аперитив, большой симфонический концерт и фотовыставка.

Фестиваль открылся трехактным балетом Людвига Минкуса «Дон Кихот» в постановке главного балетмейстера театра Натальи Терентьевой. Жемчужина балетной классики, созданная по мотивам одноименного романа Сервантеса, впервые была поставлена в 1869 году на сцене Большого театра Мариусом Петипа. В театре оперы и балета Коми в 1996 году балет поставил главный балетмейстер Иван Паршагин. На фестивальном показе партию Китри исполнила ведущая солистка Харьковского национального академического театра оперы и балета, заслуженная артистка Украины Алёна Шевцова, а роль Базиля – лауреат премии правительства Коми Роман Миронов. Уличную танцовщицу и Эспадо танцевали Татьяна и Ринат Бикмухаметовы.

– Это был настоящий праздник, говорю это как искушенный зритель, мне не хотелось уходить из зала. Такой кураж на сцене, такая радостная энергетика, которая перетекала в зал от артистов, то состояние, которое и рождается от настоящего, не отпускали, – поделилась впечатлениями хореограф, руководитель детского балетного театра «Аленький цветочек» Галина Ширяева.

Тем не менее столичный критик, обозреватель журнала «PRO Танец» Александр Максов в одном из интервью отметил, что такому дорогому спектаклю, как Дон Кихот, явно не хватило бюджета. Не хватило шикарных костюмов и декораций, многочисленной труппы, хотя и по количеству артистов Наталье Терентьевой удалось выйти из положения, одним словом, не хватило «качественного» финансирования. Искушенному рецензенту, возможно, и виднее, хотя он и сам отмечает, что этот посыл прежде всего направлен тем, кто отвечает за состояние российской культуры вообще и периферийных театров в частности.

Немногочисленность артистов в массовых сценах отметил критик и в опере «Кармен», которая, напомним, в новой постановке Ильи Можайского более двадцати раз была отыграна на площадках Великобритании и впервые представлена в Сыктывкаре за несколько недель до фестиваля. Особенность новой постановки – танцы фламенко, исполнение на языке оригинала (в постановке Ии Бобраковой опера исполнялась на русском языке) и наличие разговорных диалогов, которые изначально были предусмотрены в партитуре Бизе.

На первом, дофестивальном, спектакле Кармен играла Галина Петрова (Маликова), Хозе – Анатолий Журавлев, Эскамильо – Алексей Петров. На фестивале партию Кармен исполнила также принимавшая участие в европейских гастролях, приглашенная солистка Евгения Гудкова, а Хозе – солист Мариинского театра Михаил Макаров. Зрители, видевшие спектакль с местными и с приглашенными солистами, и те, с кем довелось пообщаться корреспонденту «Республики», при всем пиетете к академическому вокалу гостей в плане игры больше симпатизировали Галине Маликовой и Анатолию Журавлеву, находя их более естественными, живыми и страстными. Множество комплиментов было сказано и в адрес Елены Лодыгиной, искренне и достоверно сыгравшей невесту Хозе – Микаэлу.

Идею концерта вокальной музыки «UN NIDO DI MEMORIE..», или «Колыбель воспоминаний» предложила приглашенный концертмейстер и тренер по французскому языку Мария Ляшева, которая порядка десяти лет работает в Италии. Познакомившись с солистами из Коми, она предложила показать неизвестный и редко исполняемый не только в России, но и в Италии оперный материал, оформив музыкальную встречу в непривычном для зрителя формате – концерта-аперитива, который сникал большую популярность в Европе.

Концерт, в котором приняли участие 12 ведущих солистов театра, проходил в фойе, со столиками с закусками. Аккомпанировала солистам автор идей Мария Ляшева, вел концерт его режиссер Евгений Недокушев. Конферансье рассказал о художественном направлении – веризме, которое объединило композиторов – авторов оперных произведений, звучавших в этот вечер: Пуччини, Леонкавалло, Масканьи, Чилеа, Каталани и Джордано.

Веризм (Настоящая жизнь) в этот вечер представляли баритон Алексей Петров, Елена Лодыгина, Ольга Сосновская, Анастасия Марараш, Галина Петрова (Маликова), а в таинства музыки композитора Чилеа, который сочетает в музыке итальянские и французские мотивы, зрителей посвящала заслуженная артистка России Альфия Коротаева.

Изрядно пополнившаяся балетная труппа театра позволила открыть купюры в прологе балетного спектакля «Спящая красавица», поставленного ею в новой редакции. Главные партии в балете-феерии – прекрасной сказке о любви Петра Чайковского – принцессы Авроры и принца Дезире исполнили гости из «Кремлевского балета» – прима-балерина Екатерина Первушина и премьер театра Михаил Мартынюк.

В новой редакции сыктывкарский зритель видит балет во второй раз, премьера прошла 31 марта. В прошлом «Спящая красавица» на местной сцене ставилась дважды: в 1995 и в 2009 годах. Очарование спектакля, и в то же время сложность для провинциального театра – в большом количестве героев. В спектакле принимают участие студенты колледжа искусств, воспитанники хореографического отделения гимназии искусств при главе Коми и подопечные балетной студии, которую ведет в театре народная артистка республики Наталья Супрун. Собрать всех вместе – огромная организаторская, не говоря уже о профессиональном аспекте, работа. На сказочный «балетный» лад зрители настраивались уже в фойе, знакомившись с работами фотографа Николая Антоновского. Напомним, в рамках фестиваля в Центре культурных инициатив «Югор» проходила выставка фотографа о балетном закулисье «Pointé», накануне показа «Спящей красавицы» переместившаяся в театр. Сам спектакль, безусловно, стал настоящим театральным праздником, на несколько часов погрузившим зрителя в атмосферу волшебства.

Второй раз подряд в рамках фестиваля проходил концерт симфонической музыки. Изысканное музыкальное блюдо вкусили зрители концерта с солистом Московской филармонии пианистом Андреем Дубовым, исполнившим сольно в первом отделении произведения Сергея Рахманинова и Игоря Стравинского, а во втором – с оркестром театра оперы и балета – произведения Роберта Шумана.

При формировании программы, как отметил главный дирижер театра Азат Максутов, организаторы стремились познакомить зрителей с лучшими примерами инструментальной музыки. Вел концерт композитор Михаил Герцман, который перед началом первого отделения провел экскурс по судьбам композиторов-современников:

– И тот и другой – композитор, пианист и дирижер. Тем не менее у них разные масштабы. Рахманинов был выдающимся пианистом, обладателем нескольких престижных премий. Точно известно, что Стравинский не заканчивал консерваторию, лишь несколько лет брал частные уроки у Римского-Корсакова. Рахманинов – выдающийся внешне мужчина ростом 198 см, а рост Стравинского был меньше – 160 см. К тому же у него была маленькая рука, что значительно усложняет игру. При этом оба были женаты, оба имели двоих детей и оба покинули страну. Рахманинов всю жизнь вспоминал и думал о России, в годы войны дал большой благотворительный концерт во имя своей Родины. Стравинский же никак не показывал, что он русский, между тем оставался русским в музыке, он видел фольклор совершенно иначе, не так, как его видели Чайковский или Римский-Корсаков.

Концерт открыли шесть этюдов Сергея Рахманинова. Этюды-картины, Ор.39, как пояснил ведущий, – отражение зрительного восприятия родины. Вторая тетрадь сочинений была окончена в 1917 году, накануне того, как композитор окончательно покинул страну, музыка пронизана тревогой.

Зал оцепенел с первого удара по клавишам. Этюды, которые исполнял пианист, заставили зрителей в буквальном смысле затаить дыхание. Во второй части концерта прозвучали три сцены из балета «Петрушка» Игоря Стравинского: «Русская», «У Петрушки» и «Масленица». На последнем аккорде зал буквально взорвался аплодисментами. Техничность, экспрессия тридцатилетнего виртуоза обворожили зал.

Во втором отделении прозвучал концерт для фортепиано с оркестром ля-минор Роберта Шумана, который считается визитной карточкой европейского романтизма XIX века. Перед концертом Михаил Герцман поведал зрителям о трагической судьбе композитора, наложившей опечаток на его творчество. Несколько раз Роберт Шуман пытался свести счеты с жизнью и в конечном итоге завершил свой путь в доме скорби.

Как и предугадал ведущий, 31 минута второго отделения концерта пронеслась мгновенно и в полной гармонии оркестра и солиста. Но зрители не спешили отпускать полюбившегося пианиста. Андрей Дубов еще несколько раз выходил на поклон и в перерывах между овациями на бис сыграл несколько произведений в собственном переложении. Апофеозом финальной части стали транскрипция романса Сергея Рахманинова «Не пой, красавица, при мне» и отрывок из балета «Щелкунчик».

Мощным аккордом фестиваля стал заключительный спектакль – опера «Царская невеста» Римского-Корсакова, собравшая замечательный состав артистов. В последний раз в стенах театра опера, поставленная несколько десятилетий назад Ией Бобраковой, была показана осенью 2013 года. Режиссер Илья Можайский не стал ставить оперу заново, но все же изрядно подкорректировал некоторые сцены. Сценография спектакля осталась прежней. Естественно, изменился актерский состав, а по количеству дебютных выходов на сцену артистов оперу можно смело назвать рекордсменом. В спектакле пели и приглашенные солисты.

– В этой опере собрался изумительный состав артистов, – дал оценку обновленному спектаклю Михаил Герцман. – Меня поразила Оксана Клипка, сумевшая и вокально, и актерски построить образ несчастной царицы, соединив трогательную искренность и возвышенность образа Марфы. Что касается Любаши, «соперницы» в сюжетной канве оперы, которую исполняла Галина Петрова (Маликова), то это (сошлюсь на то, что я слышал все составы «Царской невесты» в нашем театре) была лучшая Любаша на сыктывкарской оперной сцене. Великолепны и мужские партии: столь органичное слияние вокала с актерской игрой встречаешь нечасто. Это относится и к партии Грязного (солист Большого театра России и Мариинского театра Александр Краснов, Екатеринбург), Собакина (солист Центра оперного пения Галины Вишневской, Москва). Пожалуй, есть за что покритиковать Геннадия Муралёва в партии Бомелия, мне показалось, что в его актерской игре присутствовал некий пережим, но, возможно, я неправ. Нельзя не отметить превосходное звучание оперы в целом: это и оркестр, и вокальные ансамбли (дуэты, трио, квартеты), и звучание хора. Азат Максутов прекрасно управлял этим огромным музыкальным «хозяйством», впрочем, как и всеми спектаклями фестиваля. И вот что особенно интересно: больше нет с нами постановщика этой оперы, чье имя носит и фестиваль «Сыктывкарса тулыс», а оказалось, что она по-прежнему с нами. И постановка ее оказалась вполне жизнеспособной. Сегодняшние поправки были и «туда», и «мимо», но в целом они не поменяли мое ощущение от той, состоявшейся сколько-то десятилетий назад премьеры. По-моему, это частный случай верности великой мысли о том, что жизнь коротка, а искусство вечно. Не за это ли мы любим классику?

Марина ЩЕРБИНИНА

Фото Дмитрия НАПАЛКОВА