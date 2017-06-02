«Газпром» присоединился к «ЛУКОЙЛу»

25 ноября 2016 года президент ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов и глава Коми Сергей Гапликов подписали протокол на 2017 год к соглашению о сотрудничестве между компанией и регионом. Общий объем финансовых обязательств компании по протоколу составит свыше 1,726 миллиарда рублей. Подписанное 2 июня 2017 года в Санкт-Петербурге соглашение с «Газпромом» стало очередным этапом укрепления отношений республики с крупными промышленными компаниями.

Сергей Гапликов добился подписания соглашения с ПАО «Газпром», которое позволит привлечь в региональный бюджет дополнительные средства на развитие республики, повышение благосостояния ее жителей, реализацию социальных и экологических программ.

Церемония подписания соглашения состоялась на XXI Петербургском международном экономическом форуме. Документ скрепили подписями глава Коми Сергей Гапликов и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер.

– Подписываемое соглашение является продолжением нашей совместной работы по развитию системы газоснабжения Российской Федерации и Республики Коми в частности. Мы также признательны «Газпрому» за то, что все эти годы компания является примером социально ответственного бизнеса и уделяет особое внимание вопросам экологической безопасности, а также принимает активное участие в развитии республики в целом, – отметил Сергей Гапликов по итогам подписания соглашения.

Средства «Газпрома», которые получит республика, станут существенным дополнением к тем налогам, которые компания и ее дочерние структуры ежегодно перечисляют в консолидированный бюджет Республики Коми (в 2016 году – порядка 10 миллиардов рублей).

Перечень социальных объектов для финансирования, суммы и сроки будут определены дополнительным соглашением к подписанному документу. Ожидается, что сумма перечислений будет больше той, которую «Газпром» перечислял республике в 2011-2015 годах.

Соглашение предусматривает сотрудничество по ряду направлений. В частности, стороны разрабатывают программу перевода муниципального автотранспорта, сельскохозяйственной техники на природный газ. Совместно реализуют программу по расширению использования природного газа в качестве моторного топлива.

ПАО «Газпром» со своей стороны обязуется максимально использовать научно-технический и инновационный потенциал республики в рамках своей производственной деятельности, содействовать формированию программ научных исследований, выполняемых силами высших учебных заведений Коми, имеющих статус опорного вуза ПАО «Газпром», обеспечивать взаимодействие с образовательными организациями Республики Коми по вопросам организации подготовки, переподготовки и повышения квалификации персонала.

Соглашением предусмотрено, что ПАО «Газпром» обеспечивает социальную направленность решений в области сохранения рабочих мест в республике и содействие в организации новых рабочих мест. При этом компания рассматривает в приоритетном порядке возможность трудоустройства квалифицированных специалистов из числа граждан, проживающих на территории Республики Коми, на созданные рабочие места на введенных в эксплуатацию объектах в рамках реализации на территории Коми проектов, в том числе проекта «Система магистральных газопроводов Ухта – Торжок. II нитка (Ямал)».

Также, как следует из текста соглашения, ПАО «Газпром» для учета мнения местных сообществ в местах реализации проектов и организации с ними конструктивного взаимодействия со стороны компании и ее дочерних обществ проводит консультации и общественные обсуждения с представителями местного сообщества, общественными объединениями коренных народов республики до начала реализации проектов в местах их традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности; обеспечит привлечение уполномоченных представителей местного сообщества, общественных объединений коренных народов Республики Коми к участию в проведении общественных экологических экспертиз при реализации проектов в местах их традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности на условиях, предусмотренных законодательством.

В свою очередь правительство Коми обязуется в рамках своих полномочий и в соответствии с федеральным и региональным законодательством обеспечить выполнение всех взятых обязательств перед ПАО «Газпром».

Роман СЕМЕНОВ