Дети из будущего

Юные сыктывкарцы сняли короткометражку о Великой Отечественной войне

Короткометражный игровой фильм «Надежда нашлась» сняли к празднованию Дня Победы ребята из сыктывкарского Центра семейного образования «ЛАДиЯ». Премьера киноленты пройдет 22 апреля в 15 часов в кинозале «Иллюзион».

По сценарию фильма современная девочка неожиданно попала в 1943 год и оказалась в тыловой деревне. Фильм снимали в деревенской усадьбе «Гажа вӧр» («Веселый лес»). Ее хозяин Владимир Фомин предоставил для съемки не только помещение, но и некоторый реквизит. Ватники, старые пальто, платки и прочую одежду для юных актеров собрали по родственникам и знакомым.

Авторами и актерами стали ребята из театральной студии, работающей при центре «ЛАДиЯ». Как рассказала «Республике» руководитель центра Анна Бобрецова, режиссером стала семиклассница Елена Бобрецова. Оператор фильма и один из актеров – ее брат, шестиклассник Святослав Бобрецов. В главной роли снялась восьмилетняя Дарья Романова, в других ролях – первоклассница Ксюша Петровичева и пятилетняя Виталина Непраш. Сыктывкарский композитор Александр Таскаев написал для фильма четыре оригинальных саундтрека.

Съемки заняли четыре дня, работали ребята с утра до вечера. Картина уже смонтирована, но еще редактируется. А хронометраж фильма всего пятнадцать минут.

– Бюджет фильма мы не считали, потому что делали его сообща, – рассказала Анна Бобрецова. – Родители организовали поездку, оплатили питание и транспортные расходы, хозяин «Гажа вӧр» помог с реквизитом, Александр Таскаев безвозмездно сделал музыкальное оформление. Мы сняли кино для детей, про детей и одновременно про войну. Фильм посвятили нашим прабабушкам и прадедушкам, которые были детьми в те тяжелые годы. Он основан на их воспоминаниях, но это не документальный, а игровой фильм. Мы не претендуем на звание кинематографистов, но детям было интересно снимать кино. Сложно было то, что у нас нет специальной кинотехники. Экскурсия в прошлое – это всегда увлекательно, это как в музее, только тебе там еще можно пожить, попользоваться той одеждой, вещами, поесть и прочее. Для наших детей, когда мы с ними разбирали сценарий, было откровением то, как жили дети в то время, какие они были самостоятельные и ответственные. Кстати, наши ребята особенно удивились тому, как можно не есть в детстве йогуртов.

По словам Анны Бобрецовой, авторы фильма серьезно подошли к тому, чтобы правдоподобно показать жизнь в годы войны. Консультировала их научный сотрудник Национального музея Коми Елена Морозова. Она подарила ребятам небольшой предмет тех лет, который сыграл важную роль в фильме. Еще в музее дали для фильма пожелтевшую газету военных лет. В ходе подготовки к съемкам ребята посмотрели и обсудили ряд фильмов про военное детство.

– Хочется думать, что фильм получился, – отметила Анна Бобрецова. – Но создателям свое творение всегда дорого и близко, а теперь посмотрим, что скажут зрители. Во время премьерного показа они могут пообщаться с юными актерами и режиссерской группой, задать им вопросы.

Артур АРТЕЕВ

Фото Центра семейного образования «ЛАДиЯ»