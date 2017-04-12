Марафон для неравнодушных

Коми готовится к 72-й годовщине Победы

Глава республики Сергей Гапликов призвал жителей Коми к благим делам. Сам он заявил, что в рамках марафона «Мы – наследники Великой Победы» перечислит свою майскую зарплату на нужды ветеранов Великой Отечественной войны. Кроме того, 9 Мая руководитель региона планирует участвовать в шествии «Бессмертного полка».

10 апреля в администрации правительства Коми прошло очередное заседание республиканского оргкомитета «Победа», на котором обсудили предстоящее празднование 9 Мая, а также тему помощи ветеранам. О том, как республика готовится к празднованию 72-й годовщины Победы, рассказала заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Коми Светлана Суворкина.

В нынешний план празднования Дня Победы включены порядка 60 различных мероприятий: культурно-массовые, памятно-мемориальные, информационные, а также мероприятия, направленные на улучшение социально-экономического положения ветеранов. Как пояснила Светлана Суворкина, республика примет участие во всероссийских акциях, таких как «Георгиевская ленточка», «Вахта памяти», «Бессмертный полк», в городах и районах состоятся традиционные праздничные концерты, встречи с ветеранами, митинги, показы фильмов о войне, спортивные эстафеты.

Сейчас формируется делегация из 42 ветеранов Великой Оте-чественной из разных муниципалитетов Коми, которые приедут в Сыктывкар для участия в праздничных мероприятиях 8 и 9 мая. Включат в делегацию ветеранов, которые в состоянии без ущерба для здоровья перенести поездку в столицу Коми. Для тех, кто приедет, будет организовано сопровождение медицинскими и социальными работниками, всегда под рукой будут необходимые лекарственные средства.

Также для пятидесяти ветеранов организуют целевой заезд в социально-реабилитационный центр «Максаковка» на период с 24 апреля по 11 мая. Ветеранов ждет не только оздоровление, но и культурная программа, которую составят в зависимости от их пожеланий. Накануне Дня Победы в «Максаковке» пройдет праздничный концерт, ветеранам вручат подарки от главы Коми (планируется, что это будут комплекты постельного белья).

Для того чтобы ветераны без проблем добирались до места проведения праздничных мероприятий, администрация главы Коми выделит удобные автобусы. Не будет проблем с посещением парада и концерта у ветеранов-инвалидов, в том числе – колясочников, им помогут волонтеры.

Всего на начало этого года в регионе зарегистрировано 7712 человек, относящихся к льготной категории «ветераны Великой Отечественной войны». Напомним, что под это определение попадают не только участники и инвалиды ВОВ (таковых в Коми осталось меньше 370 человек), но и бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, граждане, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», члены семей погибших (умерших) инвалидов и участников ВОВ и труженики тыла.

Светлана Суворкина сообщила, что в честь праздника труженики тыла получат единовременную выплату – тысячу рублей. Такая же выплата полагается и «детям войны» – тем, кто родился и проживал на территории СССР в период с 22 июня 1928 года по 3 сентября 1945 года. В прошлом году в республике такую выплату получили 43 545 «детей войны».

Министр культуры, туризма и архивного дела Коми Сергей Емельянов в свою очередь рассказал, что обратился к властям Сыктывкара с предложением сделать праздничную программу на 9 Мая настолько обширной, чтобы она «плавно перетекла в салют». Министр образования, науки и молодежной политики Наталья Михальченкова коллегу поддержала, заявив, что вечерние концерты успешно проводятся в других муниципалитетах. Также она сообщила, что акция «Бессмертный полк» в этом году пройдет в новом формате, «в соответствии с общероссийскими рекомендациями». В частности, шествие будет сопровождать музыка военного оркестра.

В завершение встречи Сергей Гапликов на заседании оргкомитета обратился ко всем министерствам, ведомствам, да и к жителям Коми в целом с призывом принять участие в акции «Бессмертный полк» и в благотворительном марафоне «Мы – наследники Великой Победы». Сам он заявил, что и с «Бессмертным полком» пройдет, и в фонд помощи ветеранам перечислит всю свою майскую зарплату. Средства, собранные в ходе марафона, пойдут на ремонт жилья ветеранов, покупку для них новой мебели или бытовой техники, на другие неотложные нужды.

– Как мы чтим прошлое, так и формируем будущее. Всех, кто неравнодушен, кто имеет внутри хоть частичку сострадания, частичку души, я прошу присоединиться к марафону помощи ветеранам, – заявил глава Коми.

Напомним, в этот же день, несколькими часами ранее, руководитель региона встречался с общественниками и высказал идею проведения в Коми Года добрых дел. Эту же идею он повторил и на заседании оргкомитета, призвав всех жителей Коми сделать что-то хорошее ближним. Например, покрасить забор соседу, у которого на это средств не хватает, вскопать огород одинокой старушке или же побелить стволы пары деревьев для спасения их от вредителей – возможностей сделать доброе дело очень много.

Анна ПОТЕХИНА

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